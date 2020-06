En medio del crecimiento del pico de contagios en Argentina, las autoridades nacionales lanzaron una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus en todos los ámbitos, por lo que se podrían suspender los programas de televisión con invitados.

Uno de los primeros casos confirmados de COVID-19 que puso en alerta a la televisión argentina fue el de un emplaedo de limpieza de Telefé. Luego se supo de un productor de "El Precio Justo" y gran parte del personal, incluida la conductora Lizy Tagliani, fue aislado.

Además, pese a dar negativo en el hisopado, Jésica Cirio, conductora de "La Peña de Morfi" en el canal de las pelotas, permanece aislada también ya que su esposo, Martín Insaurralde, dio positivo la semana pasada.

En la misma línea, la preocupación se extendió hasta los pasillos de América, ya que en los últimos días se descartó un caso sospechoso.

Ante esta situación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lanzó un comunicado este miércoles en el que detalló todas las recomendaciones que se deben tomar para atenuar los contagios dentro de los canales de televisión.

"Estas consideraciones apuntan a colaborar con el objetivo de restringir al máximo la circulación de personas a fin de reducir los riesgos de quienes cumplen tareas esenciales para el buen funcionamiento de los medios y su programación", expresaron en el comunicado oficial.

"El precio Justo", uno de los programas afectados por el coronavirus

A su vez consideraron que "los recursos tecnológicos actuales hacen posible que muchas de estas notas y entrevistas se realicen por Internet, evitando el desplazamiento y la concurrencia a las empresas de comunicación. Muchos medios lo están implementando con buen resultado, sin embargo, en algunos programas, sus conductores no contemplan un distanciamiento mínimo ni observan las consideraciones respecto a la cantidad de personas en el piso, lo que puede poner en riesgo su salud y la de los invitados".

En ese sentido, propusieron: "Concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación a la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones".

"Respecto de los invitados, recomendamos que concurran, con las medidas sanitarias adecuadas, de manera excepcional y siempre que ello resulte imposible de realizar de manera remota", detalló el organismo.

Para cerrar, enumeraron todas las recomendaciones dispuestas por el Gobierno: "Distancia interpersonal mínima de 2 metros; no más de una persona cada un metro cuadrado; no utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad y evitar viajar en horas pico; no exceder el 50 % de la capacidad de los espacios; no compartir utensilios, incluido el mate; cancelar actividades que no sean esenciales; las personas mayores de 60 años, deberán permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social".