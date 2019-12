Laurita Fernández y Nicolás Cabré, juntos en la vida real y en el escenario. "Departamento de Soltero", la exitosa obra de teatro que los tiene como protagonistas, debutará el próximo 26 de diciembre en el teatro América de Mar del Plata.

Sin embargo, antes del gran estreno en "La Feliz", Claudia Medic Costa, conductora del ciclo "De visitas" por la pantalla de Crónica HD, mantuvo un mano a mano imperdible con la pareja del año. Consultado por su relación con el teatro, el actor contó: "Hace bastante que no hacía temporada en Mar del Plata, desde 2005 que no hacía. Lo último lo hice con Alfredo Alcon".

Sobre la primera obra que protagonizó con su pareja, manifestó: "El año pasado estuve acompañando a Laura en ' Sugar'. Me divertí mucho haciendola, era un mundo distinto. El musical tiene sus bases y sus principios, me permiti jugar. Está comedia tiene muchos ribetes y un mensaje, no es desopilante. Contamos una linda historia de amor, que tiene muchos condimentos".

Más adelante, fue interrogado sobre su relación con el público. "Yo necesito mucho de la gente, te lo hace más fácil. El mejor público no es el que se rie más. Hay funciones que hay que remarlas y otras que son una fiesta", explicó.

"Tuve la suerte de estar cerca de gente que me podia enseñar. Tenia que aprender y escuchar. Siempre se puede aprender", agregó. "El hecho de tener experiencia no siempre es todo. En la televisión hay que ser resolutivo, pero te da cierta velocidad que ayuda en el teatro. Me gusta mucho ser actor, pero entiendo que es un trabajo. Soy un privilegiado de poder hacer lo que me gusta".

Por otro lado, también contó detalles de su vínculo con la bailarina. "Laura me enseño la frescura, su manera de ver el cuento (en la obra). Nos juntamos en el camarin y hablamos de la obra. Nos divertimos mucho, no dejo de aprender con ella", sostuvo. En cuanto a la hija que tuvo con la China Suárez, detalló: "Rufina se crio acá (en el teatro), desde los dos años que esta acá. Tiene un camarin para ella. Disfruto ser papá, aprendo y me sorprendo. Ella es mi todo, estoy pendiente de sus necesidades".

Por su lado, Laurita también resaltó lo que siente al trabajar arriba del escenario con su pareja. "Aprendo de él todo y todos los días. Laburando somos bastante parecidos. Charlamos, le pido muchos consejos, me acompaña mucho. Encontramos un equilibrio divino", remarcó.

"Cuando me llamaron para ' Sugar' fue un flash. Estabas con ganas y sueños a flor de piel, ahora los estoy cumpliendo. De chica me gustaba mucho el musical, en esa época empecé a estudiar teatro y danza", añadió.

Sobre su paso por la pista más famosa del país, dijo: "El show ( ShowMatch) fue una etapa que me sirvió muchísimo. Hoy opto por hacer otras cosas. El acelere del show no es normal, hay que saber manejarlo. Tiene una parte que no es copada, pero me ayudo a hacerme conocida". En la misma línea, se refirió a su debut actoral en "Inconvivencia": "Estuvo bueno correrme, probar otra cosa. Lo disfrute mucho".

Por último, se metió de lleno en los rumores de embarazo que circularon este año. "Me molesta que mes por medio digan que estoy embarazada. Tengo ganas, cuando llegué el momento va a ser", concluyó.