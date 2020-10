Desde este lunes 19 de octubre a las 22:30 en la "Televisión Pública", vuelven "Los Sónicos: una historia de rock", en honor a Hugo Arana, quien falleció a los 77 en el Sanatorio Colegiales tras dar positivo de coronavirus.

La ficción de 2011 dirigida por Gastón Portal y protagonizada también por Norman Briski, Roberto Carnaghi y Mario Alarcón, cuenta la historia de un líder de una mítica banda de los '60 que despierta de un coma sus 70, decide volver a armar la banda y buscar a su pareja de aquel momento.

A su vez la serie cuenta con Chunchuna Villafañe, Martín Slipak, Nazareno Casero, Santiago Pedrero, Vera, Carnevale, Marina Glezer, Lucas Ferraro, Juan Bautista Greppi y Federico Luppi.

La reposición de "Los Sónicos" es en honor a Hugo Arana, quien falleció la semana pasada tras estar internado desde finales de septiembre en el Sanatorio Colegiales por un accidente doméstico.

.

El cuadro de covid-19 fue detectado durante unos chequeos médicos del actor de 77 años y el resultado del hisopado dio positivo. El entrañable humorista en una de sus últimas entrevistas en "Mitre Live" contó cómo se sentía: "Lo transito de la manera más liviana porque no me falta el aire ni tengo dolores. Me chequean todos los días. Tengo bien las pulsaciones, la presión y la temperatura. Me siento como si estuviera sano, pero tirado en una cama".