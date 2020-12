Visiblemente nerviosa ante el esperado regreso de la diva de los almuerzos, Juana Viale se mostró contenta en la apertura de "La noche de Mirtha". Con un despampanante vestido rojo, diseño exclusivo de Gino Bogani, dio la bienvenida al público y manifestó: "Estoy nerviosa porque la voy a entrevistar yo. Como nieta estoy feliz de que mi abuela salga de casa porque estuvo nueve meses preparándose para esto, está con una energía muy linda y un vestido precioso".

Juana Viale lució un diseño de Gino Bogani (Foto: Malcolm MacGibbon)

Agarrada de la mano de Juanita, Mirtha Legrand hizo su triunfante ingreso: "Que linda vuelta, que vuelta maravillosa. Volver a casa después de nueves meses es muy raro. Mee costó dormir a la noche, eh". Con lágrimas en los ojos, la actriz le puso una cuota de humor y le reclamó: "¡Me dejaste el programa en un momento fantástico, eh".

"Te quiero felicitar porque lo que has hecho es realmente maravilloso", destacó la diva sobre la labor que desempeño su nieta durante los meses de cuarentena. Acto seguido, compartió en detalle el glamoroso estilo que eligió para la ocasión y aprovechó para agradecerle al diseñador Claudio Cosano por el vestido azul que lució esta noche. A tono con el atuendo, Mirtha también contó con un barbijo azul con sus iniciales bordadas. ¡No podían faltar los detalles!

"Voy a dedicar este programa a una persona muy especial que fue parte de mi vida. Así que Goldie desde donde estés, este beso es para vos", expresó conmovida sobre su hermana, quien falleció el 1 de mayo y no pudo despedir físicamente por los protocolos sanitarios.

La entrada triunfal de Mirtha Legrand (Foto: Malcolm MacGibbon)

"Yo soy de riesgo, sé que acá me han hecho todo esterilizado, como una burbuja. Yo quiero aplicarme la vacuna, quiero la Pfizer, es una marca muy conocida de toda la vida", reveló en relación a su situación como persona de riesgo y la posibilidad de vacunarse a sus 93 años.

Por otro lado, se refirió a cómo reaccionó ante la propuesta de volver a la televisión: "Tenía un poco de miedo, pero cuando Nacho (Viale) me dijo le dije que sí. Estaba en soledad, leía el diario en voz alta para no sentirme sola".

"Es muy complicado estar en tus zapatos abuela, yo no tengo tanta experiencia en la conducción. Es muy difícil hacer un programa que es pura actualidad y más en este momento tan particular", acotó Viale ante la atenta mirada de su "invitada especial". Mientras que la diva la elogió: "Eras tan temerosa al principio, es admirable lo que has hecho con el programa, te desconozco".

Consultada por la dolorosa pérdida de Silvia "Goldie" Legrand, declaró: "Eso fue terrible, se fue la mitad de mi vida. La partida de ella fue terrible, murió de muerte súbita. Sabía todo lo que ocurría, era una mujer muy informada. Y no pude despedirla, en plena pandemia murió. Ahora voy a llevarle unas flores. Hay días que me despierto con la almohada mojada de lágrimas. Tuve muchas pérdidas, pero no sé donde sacó fuerzas".

Juana Viale y Mirtha Legrand reciben a Jimena Monteverde en la mesa (Foto: Malcolm MacGibbon)

¿Cómo ves a la Argentina? "La veo muy trabada, económicamente muy difícil. Lo que más me aterra es la desocupación, la falta de trabajo", admitió. Además, comentó que estuvo "220 días sin salir de casa, es para aplaudir. Me sentía presa".

En los meses de cuarentena, Mirtha confesó que se volvió "adicta a WhatsApp, es una pasión. Me gusta comunicarme con la gente". "Vos no interrumpís como yo", le marcó en su estilo para entrevistar a los invitados.

Para una noche tan mágica no podían faltar las sorpresas. A mitad de la noche, apareció Marcela Tynaire para acompañar a su madre y a su hija. "¡Tres generaciones juntas!", lanzó entusiasmada Mirtha al verla.

Marcela Tynaire acompañó a su madre y a su hija (Foto: Malcolm MacGibbon)

Con la voz quebrada, Marcela le habló a su hija: "Me emocionaba 'mi nani' viéndola en la televisión, su pasión por la actuación era para ocultar su ser. Y acá la gente la descubrió como es, cuando ella pregunta desde el no saber no es porque no es inteligente, ella es brillante. Ella lo hace desde lo más ingenuo y eso le gustó a la gente".

"Tuve un año complicado, pero me salvó el Zoom", reflexionó sobre su trabajo en "Las Rubias" a pesar de las complicaciones que significó hacer televisión por internet. "Marcos estuvo 21 años conmigo, hoy hace cinco años que falleció", resaltó al recordar a su exmarido Marcos Gastaldi, quien falleció a los 69 años.

Además de la visita "sorpresa" de su hija, la Chiqui también recibió mensajes grabados de Juan José Campanella, Gino Bogani, Graciela Borges, Jorge Lanata, Ricardo Darín, Adrián Suar y Susana Giménez.