Luego de muchos cambios en la programación y el final de "MasterChef Celebrity 3", "El Hotel de los Famosos" logró remontar sus números de audiencia y en los últimos días logró ser el ciclo más visto de El Trece. Los participantes del certamen llevan conviviendo hace más de tres semanas y si bien hay peleas, también surgió mucha química entre algunos. Así fue el caso de Melody Luz con Alex Caniggia quiénes tuvieron un momento muy acaramelado.

De todos modos, el primer interés amoroso de la bailarina fue desde el principio el chef, Santiago Albornoz del Azar. Luego de muchas idas y vueltas, ambos dejaron de lado el histeriqueo y se besaron apasionadamente frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando el cocinero le preguntó a la joven sobre su vínculo con el hermano de Charlotte Caniggia, a lo que ella respondió: "No, nada, hoy me desperté y me hizo cucharita pero no más". En el detrás de escena, Melody fue sincera sobre su situación hoy en día. "No me gusta encasillarme en una persona, en este momento tengo la cucharita de Alex, los besos de Santiago. No le debo explicaciones a nadie”, indicó.

Después de su acercamiento con Alex Caniggia, Melody Luz pasó a la acción con Santiago Albornoz del Azar.

Más tarde, el encargado del menú les consultó a las chicas de la casa si les gustaba la tortilla de papa. Ante la respuesta negativa de Melody, Santiago le dijo con tono picante: "Te estoy cocinando con amor". Sabrina Carballo fue testigo de este sensual intercambio entre ellos, por lo que decidió intervenir para que den el próximo paso. "Bueno, basta, terminemos con esta farsa y este histeriqueo, comé lo que hay”, la desafío a su compañera la esposa de Chanchi Estévez.

Sabrina Carballo desafío a Melody Luz a darle un beso a el cocinero.

Sin miedo alguno, la concursante se acercó al chef y le agarró el rostro con sus manos para besarlo desenfrenadamente por un largo rato. “Santi no sólo me besa, sino que me muerde la boca”, reveló Melody entre risas al final.

El beso apasionado que compartieron Melody Luz y Santiago Albornoz del Azar.

Mirá el sensual momento que vivieron Melody Luz y Santiago Albornoz del Azar en "El Hotel de los Famosos"