Kate Rodríguez comenzó su participación en "El Hotel de los Famosos" dando mucho que hablar. Desde el comienzo del reality, la bailarina que se hizo conocida en su paso por "ShowMatch", tuvo varios cruces picantes con Martín Salwe.

.

Todo comenzó cuando el locutor hizo un chiste de mal gusto sobre la sexualidad de Leo García, quién se ofendió y lo tildó de homofóbico por sus dichos. Para que frenara el conflicto los demás participantes tuvieron que separarlos, pero de todos modos, la relación entre los dos quedó tensa.

En ese sentido, durante el segmento "Todos contra Todos" del certamen que conducen Pampita y el Chino Leunis, Rodríguez y Salwe no tuvieron filtro a la hora de opinar qué piensan cada uno sobre el otro. “Mi voto es muy fácil porque desde el día uno arrastró la valija, con una mala onda, una mala vibra, la lleva a todos los espacios de la casa… Roza la pedantería, está muy cerca de la soberbia”, dijo Martín al principio, sobre los motivos de nominación, y agregó: "Obviamente el voto es para Kate".

Martín Salwe criticó duramente a Kate Rodríguez.

Ante la acusación, Leunis le preguntó a la joven sus sentimientos al respecto de lo ocurrido. “Todo lo que venga de un homofóbico, no me interesa en absoluto”, contestó ella por su parte. Inmediatamente, la cámara mostró la cara de desconcierto de Matilda Blanco por la afirmación que hizo la bailarina.

Kate Rodríguez le dijo homofóbico a Martín Salwe por sus dichos sobre Leo García.

Las demas figuras también expresaron su sorpresa por la fuerte acusación, por lo que Kate manifestó nuevamente: "No me interesa. Esto no es prejuicio, esto se dijo en la situación con Leo". Como respuesta, el comunicador fue por más, y retrucó: “Bueno, votá al homofóbico entonces. No votes a Matilda”.

Ya visiblemente harta de la situación, la chica oriunda de Panamá le aseguró a su contrincante: "No voy a desperdiciar mi voto contigo, si eso es lo que querés saber”.

Mirá el video del tenso momento que protagonizaron Kate Rodríguez y Martín Salwe