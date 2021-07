Desde el estreno de " Doctor Milagro", la novela turca se volvió todo un éxito en la Argentina y no solo por la dramática historia de vida del protagonista Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez, sino también por su pegadiza banda sonora.

La canción de apertura del programa refleja las complicadas situaciones que debe afrontar el residente que padece de Síndrome de Savant con la integración a sus compañeros mientras intenta salvar vidas en el Hospital Berhayat.

.

Se trata del tema "Human" de Christina Perri que en 2019 fue elegida por Fox Turquía para musicalizar "Mucize Doktor", la más reciente adaptación de la novela surcorena "The Good Doctor". La ficción llegó al país en abril del 2021 por la pantalla de Telefe. donde ya se puede ver la segunda temporada.

Christina Perri tiene una extensa carrera en el mundo audiovisual ya que sus canciones fueron elegidas para ser parte de la banda de sonido de "So You think You Can Dance" con su canción, "Jar or hearts" en 2010. Años después, el single "Thousand Years" llegó a ser parte de la saga de "Crepúsculo".

El estribillo de la canción de " Doctor Milagro" dice: "Pero solo soy una humana, Y sangro cuando me caigo. Solo soy una humana, Y me caigo y me rompo. Tus palabras en mi cabeza. Cuchillos en mi corazón. Tú me levantas y yo me vengo abajo. Solo soy humana".

Leé la traducción completa de "Human", la canción de " Doctor Milagro"

Puedo contener mi respiración

Puedo morderme la lengua

Puedo quedarme despierta durante días

Si eso es lo que tú quieres

Ser la número uno

Puedo fingir una sonrisa

Puedo forzar una risa

Puedo bailar e interpretar el papel

Si es lo que me pides

Darte todo lo que soy

Puedo hacerlo

Puedo hacerlo

Puedo hacerlo

Pero solo soy una humana

Y sangro cuando me caigo

Solo soy una humana

Y me caigo y me rompo

Tus palabras en mi cabeza

Cuchillos en mi corazón

Tú me levantas y yo me vengo abajo

Solo soy humana

Puedo encenderlo

Ser una buena máquina

Puedo soportar el peso de las palabras

Si eso es lo que necesitas

Ser tu todo

Puedo hacerlo

Puedo hacerlo

Puedo superarlo

Pero solo soy una humana

Y sangro cuando me caigo

Solo soy una humana

Y me caigo y me rompo

Tus palabras en mi cabeza

Cuchillos en mi corazón

Tú me levantas y yo me vengo abajo

Porque solo soy humana

Solo soy humana

Solo soy humana

Una pequeña humana

Yo puedo tomar tanto

Hasta que haya tenido suficiente

Pero solo soy una humana

Y sangro cuando me caigo

Solo soy una humana

Y me caigo y me rompo

Tus palabras en mi cabeza

Cuchillos en mi corazón

Tú me levantas y yo me vengo abajo

Porque solo soy humana