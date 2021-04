Tras muchos años frente a las familias argentinas y televisando importantes momentos para el país, ya sean buenos o malos, Crónica HD se posicionó tercero en el podio de programación.

Facundo Pedrini, Director de Noticias de Crónica HD, realizó un exhaustivo análisis sobre el duro trabajo que la señal hace día a día para estar "firme junto al pueblo". "Hay más noticieros que noticias. Hay más canales que sentidos a disputar. Hay más víctimas que público. Hay más oferta que motivos.Todos los medios creen que son lo que está pasando: La familia. La realidad. El país real. Todos nosotros. Ponemos todo. Pero la mayoría apuesta a desarmar el valor de lo común. Una presentación estética que recrea sin mirar los cuerpos", comenzó con convicción.

Chiche Gelblung, una de las figuras del canal.

Y continuó: "Al igual que el Estado, narran para centralizar y ordenar la vida en historias que cada vez conocen menos. Se usan 4 palabras para explicar 19.000.000 de pobres: Macri, Alberto, pandemia y contexto. Se multiplican réplicas, se teoriza sobre tramas que no suceden,

y revientan las tapas en nombres propios".

"Crónica es el canal más popular del país y cada vez es más visto porque entiende esa lógica: no puede haber representación sin interioridad. No se puede poner en valor lo común sin la misión de acercar. Hay peronismo sin Perón pero no hay peronismo sin pueblo", declaró sobre la misión principal de la señal.

"Narra lo general desde lo particular. Eso no es irse de agenda, es contar un país desde la boca de los que lo viven. Una historia no es un número pero es un dato. En Crónica es más importante lo que pasa que lo que se cree que pasa, por eso tiene más testimonios que editoriales y más casos que opiniones. Hay más vacunas que infectados, pero hay más pobres que vacunados: sin partida de nacimiento no hay Sputnik. La Argentina que respeta la distancia pero come salteado. ¿Quién cuenta el país que no puede hacer cuarentena porque no tiene casa? Crónica transmite lo que los culpables quieren dejar afuera de la historia", profundizó.

El éxito de Esteban Trebucq en Crónica HD

"Los números hablan en la nuca de los nombres: 'Votamos al gobierno pero vamo. a prender fuego la autopista' dijo una vecina de Alejandro Korn que organizó el primer rastrillaje urbano. El país explota en el último píxel. ´Del que se vayan todos al que venga alguien´. Cuando la política queda pero el Estado se retira y llega con la sangre seca, como un tío que saca charla para hacer tiempo mientras le pasas la ensalada. Eso también es periodismo. Los que hablan de construir puentes y los que viven abajo de uno. Los que se enferman de palabras y los que mueren de todo lo demás. El dueño del Shopping que amenaza con irse a Uruguay y los pobres con romper la vidriera que miran. También hay que saber contar el país que siempre está a punto y no cumple", agregó.

Diego Moranzoni, una de las estrellas de la programación de Crónica HD.

"Sin ayuda social, Argentina se cae para siempre, por eso la pantalla tiene consultorio IFE y AUH. Con gasto social, este país no se transforma nunca, por eso el canal apuesta a historias de laburantes y emprendedores que merecen más. Crónica es un espacio que organiza las palabras con las que nos pensamos a nosotros mismos: falta, gritos, marchas, rezos, gestos, actos, épicas y repetición, de corazones de agua y de sol, con otro nombre y otra cara", sostuvo.

"Crónica aumentó en Marzo su rating, su fidelidad y alcance: el pueblo prende más y se queda porque le cree al único canal que muestra la realidad sin blurear, porque todo lo que aparece fuera de foco es lo que cuesta mirar de frente", cerró Pedrini sobre el trabajo que hacen todos los integrantes del canal.