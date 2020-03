Este jueves, Verónica Lozano recibió a Cris Morena en su diván de "Cortá por Lozano" y, como era de esperarse, la productora reveló detalles inéditos de su vida.

En un momento de la entrevista, la conductora recordó la vez que conoció a una mujer y que ésta le reclamó por qué no incluía a personas con síndrome de Down en sus programas. "Me acuerdo que estabamos en San Martín de los Andes comiendo en un reataurante. Estaba saliendo, me para una persona y me dice: 'Cris, necesito decirte algo muy importante'", comenzó a explicar la productora visiblemente emocionada por la anécdota.

Y continuó: "Me dijo: 'Mirá yo tengo una hijita down y me encantaría que vos en tus programas pudieras poner un chico down'. A mi me llamó mucho la atención ella y sus formas, en cómo me lo dijo. Desde ese momento ya pasaron 13 años que estamos juntas en todo".

.

"Alma, que era su hijita, era increíble. Gracias a ella aprendí muchísimo. No está más, tuvo un accidente hace dos años y no está más", comentó entre lágrimas.

Por último, resaltó que en una de sus tiras juveniles le hizo caso a la mujer e incluyó a una persona con éste diagnóstico. "Puse a un chico Down: Sebastián Cura, que estuvo dos años en Casi Ángeles y fue maravilloso", cerró.