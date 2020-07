El 1º de marzo de 2020, tan solo dos semanas antes del inicio de la cuarentena obligatoria, comenzaba la segunda temporada de " Bake Off". Con el aislamiento como contexto y como una de las pocas propuestas que no tocaban para nada el tema de la pandemia (fue grabado en 2019), el programa no tardó mucho en convertirse en lo más visto del día, luego de Telefe, y ahora, se conoció un nuevo récord conseguido por los pasteleros.

A principios de mayo, el primer episodio de la telenovela brasileña " Jesús" había puesto la vara alta, con un promedio de 15.1 puntos, en un año atípico para la producción y programación de los canales.

Pero en la contienda de lo más visto entró "Bake off", con buenas cifras en los momentos culminantes y, con la polémica final por la finalista Samanta Casais, logró captar la atención de todo el país y el desenlace terminó marcando el número más alto de la televisión argentina en 2020.

Es que, durante toda la semana, se habló del desafío final que enfrentarían Samanta y Damián Basile, con el enojo de miles porque desde hace un tiempo se hablaba de que Casais sería la ganadora. Al mismo tiempo se conocía evidencia de que la joven había mentido en su inscripción, porque tenía experiencia profesional como pastelera.

Todos querían saber qué sucedería con el programa, ya que el programa fue grabado en 2019, y recién ahora se supo de esta ¿estafa?

La expectativa creció a un nivel inesperado y en la noche del domingo, el ciclo que conduce Paula Chaves terminó con 16.4 puntos de rating como promedio, pero con picos que rozaron los 18. La decisión de los jurados Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar mantuvieron en vilo a los seguidores del programa hasta el último minuto, cuando le quitaron el premio a Sami.

Jorge Lanata con "PPT" se conformó con un segundo puesto, con 11.4 puntos, y durante los domingos que compartieron horario el periodista nunca logró superar al reality.