El lunes comenzó en la pantalla de Crónica HD un programa distinto. "Seres libres" es un programa testimonial que tratará el tema de las adicciones como nunca se hizo en la televisión argentina. Con la conducción de Gastón Pauls, contará con entrevistas a reconocidas figuras de la farándula argentina que atravesaron por ese infierno, como le sucedió al mismo actor, por lo que también será un relato en primera persona.

El presentador estuvo en vivo para dar el puntapié inicial del ciclo, que se emitirá todos los lunes a las 22. "Estoy en vivo para que, si estás del otro lado, te estás sintiendo solo, sentís que tu vida está perdiendo sentido, sepas que este programa está intentando acompañarte, dar una luz d esperanza en medio de tanta oscuridad", comenzó diciendo.

Tras presentar un resumen de las charlas que se verán a lo largo de los programas, aseguró: "Todas las personas que hablaron están hermanadas conmigo, seguramente con vos o con alguien de tu familia que consume por el dolor, la soledad, la desesperación y el desamparo. Por la incertidumbre".

"'Dicción' es decir y 'a-dicción' viene de no decir. Y la otra acepción de la palabra es que viene de 'addictus'. los addictus eran los esclavos en Roma. O sea, un adicto es un esclavo que no habla. Y tenemos que empezar a hablar en nuestro país. Hay niños de 6 años consumiendo en nuestro país, y nadie hace nada, parece que es normal. Y nadie es nosotros, como sociedad, porque es una enfermedad social, habla de un problema social que se nos va de las manos", detalló.

El "Mono" de Kapanga es uno de sus primeros invitados.

Luego habló de la importancia de Crónica HD para llevar adelante el ciclo: "Es la primera vez en la historia de la televisión que se habla de esto. Y no lo digo porque estoy acá en Crónica, porque yo fui a otros lugares a ofrecer este programa. Crónica abrió inmediatamente las puertas, que no es solamente las puertas del estudio, es también abrir las puertas del corazón para que, ojalá, no haya un pibe más de seis recibiendo la espalda social".

En el primer programa se vio un adelanto de lo que se verá en el bloque más importante, con las entrevistas íntimas que muchos personajes de la farándula le concedieron, con sorprendentes e inesperadas declaraciones sobre su pasado. En la lista están Andrea Rincón, Rodrigo Tapari, Fabiana Cantilo, "El Pepo", Juanse, Toti Ciliberto, El "Mono" de Kapanga, Roly Serrano y Leo García, entre otros.

Durante la temporada también se presentarán informes semanales con relatos de personas de todos los estratos sociales y las consecuencias profundas que marcaron en sus vidas las adicciones.

En charla reciente con DiarioShow.com, sobre la premisa del ciclo y haciendo referencia al nombre, "Seres libres", Gastón expresó: "Estamos en un país en el que supuestamente tenemos libertad, pero somos libres dentro de una determinada esfera, de una bola transparente, somos libres hasta cierto punto, y a mí la libertad que me interesa es la de pensamiento".

"Poder juzgarnos a nosotros mismos, evaluarnos, dudar y después emitir una opinión que puede ser puesta perdiendo certezas. Me interesa con una búsqueda constante, con la verdad y por ende con la libertad. 'La verdad nos hará libres', dicen o 'seamos libres que lo demás no importa nada'. Lo dice el Padre de la Patria, no yo", continuó.