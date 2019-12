Por @antoravinale

A un día de la llegada del verano, se inauguró la temporada teatral en Mar del Plata. Como cada año se espera a que cientos de personas puedan disfrutar de las alternativas teatrales encabezadas por grandes figuras.

Es por eso que DiarioShow.com viajó a la capital del espectáculo para hablar con cada una de ellas. El hotel Torreón del Monje fue el lugar elegido para tomar la clásica foto que agrupa a cada elenco. El mar de fondo y los trajes de gala asemejaban un ambiente agradable, de todos modos, la apertura fue caótica. Fátima Florez llegó tarde y no pudo decir “wisky” con sus compañeros. La protagonista de “Fátima es Mágica” se quedó encerrada en un ascensor y llegó impuntual al evento. Por este motivo, la artista quebró en llanto y más tarde se sentó en las sillas vacías para posar ante la cámara.

“Desgraciadamente, por dos minutos tardes que llegué, no pude hacer la hermosa foto. Ojalá me puedan insertar después porque estuve. Me quedé sensible porque soy muy profesional y quiero estar porque soy parte de esta temporada”, declaró en diálogo con este portal.

También protagonizó un escándalo con Antonio Gasalla, con quien ya tuvo problemas en el pasado. El humorista se indignó por su posición en la marquesina ya que las miradas se las lleva su contrincante en lugar de él. De todos modos, no alcanzaron a cruzarse en el evento. El cómico y Marelo Polino también llegaron tarde, pero, a ellos sí los esperaron. Uno de los cruces más buscados fue el de Laurita Fernández y Fede Bal. La expareja estuvo a diez metros de distancia en la foto.

Fátima y su particular estilo.

El actor cumplió con su deber y se retiró luego de que la cámara disparara el flash. Asimismo, tampoco se cruzó con Nicolás Cabré, quien se ausentó y dijo que “se quedó poniendo luces en el teatro”. Otra de las grandes ausencias fue Carmen Barbieri, quien estrena “20 Millones” en el teatro Atlas. Pero la que habló en representación de la obra fue Sol Pérez y Mónica Farro.

Al respecto, la ex chica del clima advirtió con DiarioShow.com: “Estoy feliz de hacer una comedia, es un nuevo desafío. Estoy contesta de trabajar con Carmen, que dice que es mi madre artística, me enseña un montón y crear un persona protagónico para mi es muy difícil y todo él elenco me estuvo ayudando un montó”.

Sol Pérez, una diosa.

Mientras que la uruguaya sostuvo: “Nosotros estrenamos hoy. Esperamos que sea un éxito la temporada, creo que la gente no se va a ir a veranear afuera, ¡esperamos que se queden acá!”.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tampoco pudieron estar presentes. Su hija Alfonsina está enferma y por eso postergaron el debut de “Desnudos” para el próximo 26 de diciembre.

Otro de los casos fue el de Matias Alé, a quien operaron de apendicitis y está fuera de peligro. Laura Fidalgo se suma a la lista de las que brillaron por su ausencia.

Por su parte, Roberto Moldavsky se mostró entusiasmado por la presentación de la temporada. Más allá de la llovizna y el viento que de la costa marplantense, el protagonista de “Reperfilado” dijo con una sonrisa a este medio: "¡Se siente bárbaro arrancar! Venimos de un año increíble en Mar del Plata, fue una temporada soñada y ahora la expectativa es el doble. Cuando venís a un lugar y la pasas bien ahora la queremos pasar mejor. Pensamos que va a ser una temporada genial”.

Ahora solo queda esperar. En los próximos días debutarán los artistas con sus obras en los escenarios de la “La Feliz” y estaremos atentos a lo que se viene: escándalos, romances, éxitos y sorpresas.