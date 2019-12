@Rfilighera

La pieza propone indagar con humor y reflexión en el hastío y el desgaste de tres parejas que, aprovechando una reunión, deciden recurrir a un particular juego que pondrá en jaque la relación, la confianza y la solidaridad entre todos. Luciano Cáceres y Sabrina Rojas forman una de las parejas protagonistas y, en charla con DiarioShow.com horas antes del debut, debatieron algunas de las cuestiones que este espectáculo de la alemana Doris Dorrie abordó con entretenimiento y especial ironía.

Cáceres destacó que la temática de la obra está centrada en abordar "determinadas características de algunos vínculos y cómo se instalan, luego de un agotamiento existencial en donde aflora el amor, la sorpresa y cierta desazón. Todos se conocen desde hace tiempo, han sido compañeros en la escuela secundaria, pero, en los últimos tiempos manifestaron cambios que, probablemente haga que les cueste reconocerse. En consecuencia, uno de los objetivos es centrarnos en la problemática de lo que le sucede a cada uno: sus motivaciones y contradicciones. Precisamente, ese juego provocativo que hacen de andar con los ojos vendados para saber si pueden o no identificar el cuerpo desnudo de su pareja entre muchos otros, es el disparador de una serie de hechos puntuales. También va a provocar que afloren cosas que antes se encontraban contenidas en la superficie, aunque a punto de estallar, en cualquier momento, como una caldera en ebullición".

Sabrina Rojas puntualizó que en esta versión argentina, dirigida por Alejandro Maci, "El paso del tiempo y lo que sucede con esos deseos adormecidos, más el cansancio y la carencia de expectativas operan en contra de los intereses de cada pareja. Es que el juego en sí, es un fuerte disparador de lo que le pasa internamente a cada uno". La actriz, cuyo marido Luciano Castro también actúa en la obra pero hace dupla con Brenda Gandini, agregó que "la rutina cotidiana, el cuidado de los chicos, el trabajo hace, generalmente, que una pareja pierda erotismo. Entonces, surge el momento de hacer una pausa y replantearnos aquellas cosas por las que nos unieron en tributo de los afectos y el amor. El vínculo de nuestras parejas en la ficción arrancó con otros ideales y de una manera más sencilla, sin embargo, el cambio de la búsqueda de intereses, modificó todo".

Sabrina y Luciano, ante un gran desafío actoral y emocional.

Justamente, ella y Castro vivieron una crisis importante el verano pasado que incluyó separación bajo el mismo techo, pero luego de algunas semanas lograron darle nuevo empuje al matrimonio.

Consultados sobre qué sucede con los cambios de paradigmas en las parejas modernas, Cáceres analiza: "Es un tema interesante, fijate que tiene que ingresar otra persona para poder darte cuenta real de lo que tenés al lado. ¿A quién ama uno?, ¿Qué es lo que te excita realmente?, son cuestiones que nos desbordan muchas veces y a la que no le encontramos respuestas siempre".

.

Sabrina opinó sobre el estilo de "pareja abierta" que de a poco se va extendiendo: "Si bien nunca lo he practicado tampoco puedo jurar que no lo voy a llevar a cabo. Sin embargo, no es el tipo de vida que a mí me gusta transitar. Aquí impera el hecho de hacer las cosas con honestidad y verdad, de lo contrario, nos puede generar un dolor muy grande. En definitiva, ¿qué mejor situación que desearle la felicidad a tu compañero, no?".

Luciano, en tanto, dejó como valiosa prerrogativa el hecho de que "el ser humano tiene que aprender a convivir con el aburrimiento, a tener esos momentos de ocio y libertad absoluta. Estamos tan bombardeados por el marketing que quieren llevarnos, de manera hiperquinética, a la vorágine y al súper deseo, circunstancias que terminan por agotarnos. Hoy más que nunca son tiempos de poner una pausa".