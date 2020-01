La pareja de actores, Laurita Fernández y Nicolás Cabré hablaron en exclusiva con Crónica HD desde Mar del Plata en la presentación de su nueva obra " Departamento de Soltero": "Estamos muy emocionados y es un placer hacer y contar esta historia todas las noches" dijo Laurita.

La actual pareja de Cabré, sin adelantar mucho, reveló que en la obra "se cuenta una linda historia de amor". Además, dijo: "Disfrutamos mucho de trabajar juntos (por Nico Cabré)" y que "es un honor" ya que en su opinión, el actor "es un distinto en lo que hace".

También, comentó que "en esta obra Nico hizo un poco de director, se metió en todo", y que esto se debe a que "tiene una visión y criterio que es muy certero", argumentando: "Para mí, tendría que seguir ese camino".

Por otra parte, Laurita confesó que "siempre soñé con aparecer después de la música típica de Crónica", agregando que "pasamos fin de año mirando la cuenta regresiva de Crónica".

Hablando de la íntimidad como pareja, Nicolás aseguró que "no estamos las 24 horas juntos, cada uno hace sus cosas", y que "siempre nos juntamos después de cada función para ver qué podemos mejorar". Empero de esto, reveló que también "cuando podemos vamos la playa, porque Mar del Plata te da ganas de todo, pero estos días se nos hizo dificil".

Respecto a su pareja, Cabré dijo que "Lau es alguien que me sorprende desde que entró en el mundo de la actuación", ya que "ella salió de su zona de confort y lo hace extremadamente bien, su espontaneidad es asombrosa. La admiro. Disfruto verla trabajar". Volviendo a su relación, elogió a Laurita argumentando que "conoció a mi hija antes que yo, me da mucha alegría", agregando que "cuando haciamos 'Sugar', ella iba al vestidor para jugar con Rufina, esas cosas me ponen contentísimo".