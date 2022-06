"Züleyha" es una de las novelas turas preferidas de los televidentes y es un éxito en Telefe. La novela turca p rotagonizada por Hilal Çelik e İbrahim Çelikkol tuvo un gran impacto con su última temporada y dejó atónitos a sus fanáticos pero, de la misma manera, un tanto desilusionados con la partida de varios actores como Uğur Güneş, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hande Soral y Kerem Alışık. Pero ahora, a la lista se le sumó una nueva figura que se va: Selin Genç.

Se trata de la actriz que le dio vida a Gülten, la hermana de Gaffur Taşkin y que trabaja como empleada doméstica en la casa del rancho de "Züleyha" y luego se enamora de Yilmaz. No obstante, su ida es trágica y a más de uno su final en la ficción le generó desconcierto.

¡ALERTA SPOILER!

En un principio trascendió que Selin se despedía del proyecto y luego se confirmó en una de las escenas de la tira turca. La joven se fue en el episodio 120 de la cuarta temporada cuando muere en un accidente de tránsito junto a Saniye. Cuando ambas cruzaban una calle mientras agarraban una rueda, un auto a toda velocidad las atroplelló y las mató.

Por su parte, la actriz compartió un emotivo posteo en su Instagram tras su partida y reflexionó sobre su personaje. Al respecto advirtió: " Sí, es hora de decir adiós. La mejor noticia de mi vida la recibí el día que supe que era parte de esta familia. Nuestros queridos productores, que me ayudaron a comenzar mi carrera con el proyecto con el que soñaba cuando era una joven que acababa de tirar su gorra, creyeron en mí y me confiaron el espíritu de nuestro Gülten. Muchas gracias, estoy agradecida".



"A todos mis compañeros, el equipo de producción, nuestra querida guionista Ayfer Tunç y su equipo y mis compañeros actores. Siempre son muy especiales para mí, gracias por todo", continuó conmovida.

.



"Sí, fue una gran experiencia y una escuela de cuatro años. Me estoy graduando hoy. M e gustaría agradecerles, nuestra querida audiencia, que me ha visto, amado y apoyado desde el primer episodio. Perdón si me equivoqué, nos vemos en nuevas historias…", concluyó.

Video: ¡Mirá el trailer de Züleyha!