Es verdad que los sueños no siempre se cumplen, pero para aquellos que confiaron y fueron detrás del suyo, suele haber recompensa. Yanina Ávila tiene 29 años y nació en 25 de Mayo, Misiones, donde sigue residiendo y trabaja en el área de limpieza en la Municipalidad. Participó de dos largometrajes: "Una especie de familia", de Diego Lerman, con Bárbara Lennie, Daniel Aráoz y Claudio Tolcachir, y la recientemente estrenada en Netflix y Cine.ar Play, "Crímenes de familia".

Madre de Kevin y Santiago, el estreno de este filme estelarizado por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y Benjamín Amadeo le dio la chance de sorprender al público con su papel. Es Gladys Pereyra, una empleada doméstica que llega en micro desde el vasto interior argentino al edificio de Recoleta en el que viven los protagonistas. Se convierte así en empleada cama adentro de este matrimonio que tiene un hijo que mete a todos en problemas, incluso a ella.

"Fue casi como un juego, yo no quería actuar porque me daba vergüenza, pero una conocida del pueblo me dice Yani, probá, y entonces hice el casting, y quedé", contó en una entrevista a un medio de su provincia, sobre el inicio de una carrera como actriz que jamás soñó.

Y detalló: "Yo estaba limpiando, trabajo en la Municipalidad hace nueve años, limpio baños, limpio todo, y ese día me animé a actuar y eso me cambió un poco la vida, no es que había ido preparada ni nada, sólo me dijeron actuá. Primero dudé y después tomé impulso", recordó de la instancia que la llevó a formar parte del elenco de "Una especie de familia", estrenada en 2017 y que le valió el Premio Sur como revelación femenina.

"Unos años después de ese papel, se contactan conmigo de la producción de Crímenes de familia. Fue una sorpresa. Soy una chica sencilla y humilde de pueblo y desde ese lugar actúo, no soy una actriz profesional. Acá no hay muchas oportunidades y así y todo puedo representar a mi tierra y eso me llena de orgullo", aseguró en una charla con el portal "El Territorio", que se desarrolló mediante el teléfono de una amiga. Es que, en su localidad natal, Yanina no tiene teléfono fijo ni celular, y recién pudo ver la película estrenada el 19 de agosto hace unos días, con una computadora prestada.

"Soy una luchadora, lucho para pagar el alquiler de la piecita en la que vivimos mis dos hijos, mi mamá y yo, lucho cada día", se describe Ávila, que viene de una familia sostenida por mujeres -su madre las crio sola a ella y a su hermana María-, es la encargada del hogar y recorre las casas de las maestras para procurar las tareas de sus niños.

"Yo nunca pude estudiar algo así como actuación. Fue cosa de Dios, algo maravilloso, que esa vez venga hasta 25 de Mayo un equipo de gente de Buenos Aires y me tomen una prueba y les gustara mi trabajo", concluye esta mujer que llena de orgullo a su gente.