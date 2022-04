El 8 de abril se estrenó la quinta temporada de la serie española " Élite" y uno de los nuevos personajes es el de Valentina Zenere, actriz argentina que empezó bajo el ala de Cris Morena y ahora dio el gran salto al estrellato de la mano de la ficción de Netflix. Rubia, muy bella, Valentina comenzó en "Casi Ángeles" y tuvo su participación en "Soy Luna" como actriz y cantante.

Valentina Zenere tiene 25 años, nació el 15 de enero de 1997 en Buenos Aires. En el año 2010, con tan sólo 13 años, debutó en la actuación en la telenovela juvenil "Casi Ángeles", en donde interpretó a Alai Morales. Al año siguiente hizo una participación especial en "Los únicos" y en 2013 obtuvo un papel secundario en la serie "Aliados". En 2016 llegaría su gran oportunidad de la mano de Disney, en la ficción juvenil "Soy Luna", en la que interpretó al personaje de Ámbar Smith. A partir de allí, la actriz obtuvo reconocimiento a nivel latinoamericano. En la serie, el personaje de la modelo argentina tuvo un affaire con Ruggero Pasquarelli. En "Soy Luna" no sólo actuó, sino que también interpretó diferentes canciones de la ficción, entre ellas, "Soy Luna", "Música en ti", "La vida es un sueño", "Modo amar".

.

Dos años después dio otro gran salto. La contrataron desde España para filmar tres episodios de la quinta temporada de "Las chicas del cable", como Camila Salvador. Dicho papel le permitió hacerse conocida en el mundo del cine español y obtener un papel principal en la quinta entrega de "Élite". En la nueva temporada que se estrenó en Netflix, Valentina interpreta a Isadora, una exitosa dj e influencer que afirma tener empresas hasta en Ibiza. Su personalidad es rebelde, ambiciosa e inteligente. Tendrá sus intenciones amorosas con Phillipe, al que tendrá que disputárselo con Cayetana. La quinta temporada de "Élite" muestra otro año más en la vida de los alumnos de Las Encinas. Estará marcada por la confesión de abusos de Phillipe durante su fiesta de Nochevieja, la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando y la historia de amor de Samuel y Ari. Otro actor que estrena junto a Zenere será el brasileño André Lamoglia (Iván). Valentina Zenere se sumó al ya conocido reparto de "Élite", liderado por Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Manu Ríos, Martina Cariddi, Carla Díaz, Claudia Salas, Pol Granch y Georgina Amorós.

Tiene más de ocho millones de seguidores en las redes. Tiene un estilo particular a la hora de elegir sus looks y en Instagram cada una de sus publicaciones se lleva miles de elogios y de "me gusta". Ya sean fotos en bikini, con ropa de verano o de sesiones para marcas de lujo, la argentina cautiva con sus elecciones de prendas coloridas y algunos outfits bastante arriesgados.