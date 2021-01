@AnaliaCab

Pionera del empoderamiento femenino décadas antes que el tema se hiciera visible en casi todo el mundo, Diana Prince fue la heroína que marcó a varias generaciones de niñas y adolescentes. "La Mujer Maravilla" apareció por primera vez en la revista All Star Comics N° 8, en diciembre de 1941, en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial.

Pero la industria le dio la vuelta, y hoy su popularidad va en aumento, tras aquellos años dorados de la serie televisiva interpretada por la siempre bella Linda Carter.

Ahora es la israelí Gal Gadot quien le pone el cuerpo a Wonder Woman en el universo cinematográfico de DC, y su segunda película en solitario -luego de participar de "Batman Vs Superman" y "Liga de la Justicia"- se estrenó a fines de diciembre en los pocos cines abiertos que hay en el mundo, y en la plataforma HBO Max. Aunque las críticas no fueron del todo buenas - "WW1984" es un filme mediocre que atenta contra los buenos resultados de su predecesora "Wonder Woman"- su protagonista sale bien parada.

En la narrativa de las películas, esta diosa inmortal, guerrera de las Amazonas, se enamoró de un ser humano, piloto de combate que durante la Primera Guerra Mundial muere ayudando a Diana a combatir al villano de turno. Ahora, 70 años después, Prince está muy activa como superheroína aunque -folclore del género- puede mantener su anonimato y trabajar como arqueóloga en el Museo Smithsoniano.

A pesar del tiempo transcurrido, Diana sigue añorando a su amado. Algo naif para los tiempos que corren, es reservada, casi ermitaña, y muy amable con todos. Su evidente belleza no parece ser un tema para ella, que ni piensa en romances. Cuando es llamada a la acción por nuevos problemas, muestra determinación y esfuerzo.

Diana descubre que un empresario inescrupuloso se robó una peligrosa pieza, creada por un dios malvado, que puede destruir la civilización. El regreso de su amor -no vamos a contar cómo, pero ya se sabe que Trevor vuelve- la desequilibra e ilusiona a la vez. Y, nuevamente, juntos pelearán contra el Mal.

Gal Gadot: “Diana tiene el corazón de un humano y es muy compasiva, pero sus experiencias, o la falta de ellas, la hacen interesarse en todo lo que la rodea”.

Gadot dijo acerca de su personaje: "Tiene el corazón de un humano y es muy compasiva, pero sus experiencias, o la falta de ellas, su ingenuidad, realmente la hacen interesarse en todo lo que la rodea y es capaz de ver el mundo de una manera que a todos nos gustaría: con una curiosidad genuina".

Sobre la oportunidad de ser la Mujer Maravilla, aseguró: "Me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de encarnar un rol femenino tan icónico y fuerte. Adoro a este personaje y todo lo que representa. Cuando Diana llega al mundo real, es completamente ajena a las reglas de género y sociedad, y ve que las mujeres no son iguales a los hombres".

Por A.C.