Las grabaciones de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", protagonizada por Diego Boneta, comenzaron de manera oficial la semana pasada. La producción de Netflix tiene fecha de estreno para el segundo semestre de 2020 y ya se confirmó que la actriz argentina Luz Cipriota tendrá una participación muy especial.

Algunos adelantos de la exitosa tira sobre la vida del Sol de México ya fueron difundidos y los aficionados esperan con ansias poder ver los nuevos episodios. Para calmar las aguas, Boneta comparte a través de sus redes sociales contenido inédito del detrás de escena y de reuniones que mantiene con el resto del elenco.

También tuvo una participación en "Las Chicas del Cable".

En la misma línea, está confirmada la actuación de César Bordón quien volverá a interpretar a Hugo López, el histórico el mánager del cantante. Por su parte, Cipriota se pondrá en la piel de Lucía Miranda, su esposa.

.

La joven actriz ya tiene experiencia en la creación de contenidos para la popular plataforma de streaming, ya que apareció en una de las temporadas de "Las Chicas del Cable". Además, tuvo una participación en la novela de "El Maestro", con Julio Chávez.

En un principio, el personaje fue ofrecido a Viviana Saccone, pero por compromisos laborales no pudo aceptar el desafío. "Grabamos once canciones en once días con Kiko Cibrian, no sé cómo tengo voz todavía", bromeó Boneta en uno de los video que compartió en sus redes y en donde se puede escuchar un fragmento de "Suave", un clásico del artista.