@AnaliaCab

Hay que tener paciencia para mirar y disfrutar "Katla", una inquietante serie islandesa que Netflix estrenó hace algunas semanas y que, con bajo perfil, lentamente va atrapando a cada vez más espectadores con ganas de ver una historia diferente.

Después de un año de constante actividad del volcán subglacial Katla, Grima (impronunciable Guðrún Eyfjörð) sigue buscando a su hermana Ása, que desapareció el día en que comenzaron las erupciones. Mientras que su esperanza de encontrar el cuerpo se desvanece, los residentes de los alrededores comienzan a recibir visitas inesperadas. Como sucedía en, por ejemplo, "The returned" o la original francesa "Les revenants", personas dadas por muertas regresan a sus hogares como si nada.

Bueno no "tan" como si nada, ya que vuelven desorientadas y cubiertas completamente por la ceniza del volcán, una tizne gruesa adherida a su piel. Pero más allá del aspecto, diferentes habitantes del pueblo -ya casi desierto por la actividad vulcánica- reaparecen dispuestos a retomar sus vidas cotidianas.

El interior de Katla, un gran misterio.

Sin importar cuándo hayan muerto o desaparecido, para ellos el tiempo no pasó, lo que genera incontables problemas para esta cerrada comunidad. Cada historia, narrada de manera minuciosa y con cierta parsimonia, tiene sus condimentos. En el caso de la protagonista (pequeño spoiler, ya que sucede pronto) el regreso de su hermana perdida dará vuelta todo su mundo.

El amor fraternal entre ambas que se advierte al principio en el alivio incomparable, irá demostrando su lado menos amable con el correr de la historia. ¿Quién es en realidad "esa" chica? Grima comienza a sospechar que detrás de este milagro hay algo no del todo bueno. Su padre, para colmo, queda en medio de un triángulo imposible ya que la primera que retorna del volcán es su amante de hace 20 años. Resulta que la misma mujer hoy vive en Suecia y tiene un hijo suyo. Y al enterarse del fenómeno, vuelve al pueblo, con todo lo que eso puede implicar.

Grima tiene algunas ansiedades que controlar, para lo cual se medica. Más allá de eso, parece calma y reflexiva, luchadora y fuerte en un medio ambiente hostil como el islandés, peor aún viviendo cerca del volcán. Su matrimonio es tan gélido como el clima, y las emociones no afloran demasiado fácil en ella.

La actriz, que desde los 5 años hace teatro, contó en una entrevista con el portal "The Reykjavik Grapevine" que su papel aquí le enseñó cosas diferentes. "Me ha dado tanto, definitivamente espero actuar mucho más en series o películas porque es una experiencia divertida. Me dio una perspectiva más grande del arte en general" declaró.

Y agregó: "No creo que la industria islandesa haya hecho algo como 'Katla' antes. Tiene una mujer joven protagonizando, lo cual no es común, desafortunadamente. Y es un thriller de ciencia ficción, algo que tampoco veo en la películas de Islandia. Por eso, fue algo que realmente quería hacer".