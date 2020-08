@AnaliaCab

Un año después de su estreno en el hemisferio norte, llegó a nuestra región "MotherFatherSon", de la mano de Starzplay (disponible en la Argentina en los canales de Apple TV) y producida por la tevé británica. Es el primer protagónico en una serie para Richard Gere, que interpreta a un despiadado empresario de medios que utiliza la información como instrumento de presión y extorsión con el único objetivo de acumular más y más poder político y social.

Es su ex esposa, Kathryn, la única que parece "humana" en este intenso drama familiar. Interpretada por Helen McCrory - a quien ya disfrutamos como Polly Gray en "Peaky Blinders"-, es un rol complejo, que irá mostrando sus colores verdaderos a lo largo de los episodios.

En principio, es una madre sufriente y víctima del padre de su hijo Caden. Max (Gere) la "despide" de la familia luego de advertir que Kathryn no puede salir del consumo de drogas y alcohol. Eso le significó no sólo perder su carrera como periodista, sino también los años de crecimiento del niño, que no pudo entender su ausencia y la transformó en distancia emocional.

Richard Gere en "MotherFatherSon".

Cuando el ya adulto Caden, editor de uno de los muchos periódicos de su padre, sufre un derrame cerebral producto de las mismas adicciones que su madre en el pasado, ella regresa a cumplir con aquello que no pudo en el pasado: cuidar a su niño. La gran diferencia es que no reconoce ya en él a su vástago, un poco por las terribles secuelas del ACV y otro por todo ese tiempo sin contacto ni explicaciones.

“Ella es una marginal en su propia familia, la que ella inició y de la que fue echada. Está perdida, parece fría, pero simplemente está rota”.

Kathryn se carga al hombro la titánica tarea de convencer a Caden de querer seguir viviendo, aun cuando su cuerpo no responde a sus deseos, su cráneo está destrozado y la imagen que le devuelve el espejo es brutal. Abnegada y culposa, no olvida, sin embargo, la responsabilidad de su ex marido en el drama familiar que viven todos. En su interior hay una mujer incompleta, dañada, que guarda otro dolor muy fuerte en su alma.

La actriz comentó sobre su personaje: "Kathryn es una mujer educada, de buena y rica familia, a la que desafía casándose con Max, locamente enamorada. Ella le da un hijo, le da un imperio mediático, lo introduce en el poderoso mundo de la política británica, y él se lleva todo. La deja sin nada en medio de un divorcio brutal en el que incluso le saca lo más importante: la tenencia de su hijo".

McCrory disfrutó haber encarnado a esta mujer de la que "al principio no sabes bien quién es. Vemos flashbacks de su juventud algo más caótica, pero la Kathryn de hoy es solitaria y tranquila, que no sabe bien qué quiere. El trauma de no haber criado a su hijo aún la atormenta y le genera un vacío. Ella es una marginal en su propia familia, la que ella inició y de la que fue echada. Está perdida, parece fría, pero simplemente está rota".