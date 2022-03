@AnaliaCab

Casi sin promoción, a pesar de contar con una estrella como protagonista, "The Tourist" aterrizó en HBO Max este mes y sorprendió gratamente. A lo largo de sus seis episodios, vemos a un Jamie Dornan ("50 sombras de Grey", "The fall") en gran forma. Convincente tanto cuando la está pasando mal -que es casi siempre- o cuando se permite algo de humor irónico, el actor británico se luce con este papel afiebrado de un hombre que despierta en el hospital sin recordar siquiera cómo se llama.

Recién promediando la miniserie conoceremos su nombre, aunque eso es lo de menos. Las pistas que comienzan a acercarse a él, otras que él mismo busca, pero sobre todo sus acciones en ese pasado reciente que de a poco afloran, nos adelantan que su personaje no es la víctima inocente que parecía en los primeros minutos de esta ficción, escrita por Harry y Jack Williams con toques de western (australiano) y humor absurdo.

.

"El hombre" está en un pueblito perdido de Australia, sin dinero, identificación ni amigos. Pronto cae en la cuenta de que alguien lo quiere matar, y su destino sólo parece importarle a Helen (Danielle Macdonald), una policía de tránsito, inexperta pero de buen corazón, que apenas lo conoce empatiza con él. Su voluntad de colaborar con este tosco extraño de origen irlandés le trae problemas laborales y personales.

Danielle Macdonald, la aliada imprescindible del protagonista.

En una entrevista con el portal Collider, Dornan comentó: "No creo que haya trabajado más duro en mi vida que en este trabajo. Fueron las tomas más largas que he hecho y las tomas más difíciles, física y mentalmente por muchas razones. Mi personaje nunca está en un estado de calma. Era solo este loco estado de flujo en el que se encontraba".

"No creo que haya trabajado más duro en mi vida que en este trabajo. Fueron las tomas más largas que he hecho y las tomas más difíciles, física y mentalmente"

Acerca de cómo abordó este rol, el actor reveló: "Creo que siempre tienes una idea de lo que vas a hacer con el personaje, o cómo se va a retratar al personaje, o cómo va a llegar a la gente. Y luego, en última instancia, hay tantos factores atenuantes que lo alteran. Con The Man, más que cualquier otro personaje, terminó convirtiéndose en algo diferente de lo que esperaba que fuera; constantemente encontraba cosas nuevas sobre él".

"The Tourist".

Y es que "The Tourist" cambia de ritmo, de tono y hasta da sorpresas sobre algunos de sus personajes. "(Los escritores) siempre están locos y es muy difícil predecirlos. También vigilé a Jack y Harry y lo que estaban haciendo, y lo hicieron bien. Hablé con ellos después de los episodios uno a tres, luego me dejaron leer el episodio cuatro y nos pusimos a trabajar. Fue una locura porque los episodios cinco y seis no se escribieron por completo hasta que estuvimos en Australia para filmar, y cambiaron" recordó el protagonista.

A.C