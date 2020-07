@Perez_daro

De tanto en tanto, los protagonistas de las series son superados por personajes secundarios. Y es lo que sucede con Rosa Díaz, interpretada por Stephanie Beatriz, en la sitcom "Brooklyn Nine-Nine", que cuenta la historia de un departamento policial de Nueva York. Si bien la ficción tiene como estrella al actor Andy Samberg y lo sigue un elenco coral de grandes artistas, como Melissa Fumero, Terry Crews, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti y Andre Braugher, el papel que realiza Beatriz se ganó el corazón de los fans, a pesar de mostrarse como una dura detective a la que le cuesta mostrar sus sentimientos.

La ficción, creada por Fox pero desde hace dos temporadas producida por NBC (aquí se puede ver en Netflix), mezcla acción y humor a lo largo de sus siete temporadas de más de 22 capítulos cada una. Y dentro de un circo de personajes, Rosa Díaz es la más ruda de todo el grupo de detectives. Viste siempre de negro y está más cerca de la violencia que del sentimentalismo, aunque desde los primeros episodios se nota que es de las más capaces, justas y con más humanidad dentro del departamento.

Beatriz nació en Neuquén, Argentina, pero llegó con sus padres y hermanos a los Estados Unidos a los 3 años. Creció en Texas y se mudó a Nueva York cuando decidió que sería actriz. Según contó en una entrevista, nunca estuvo segura de ser elegida en el casting de "Brooklyn Nine-Nine" por sus raíces, ya que Melissa Fumero había quedado para el papel de Amy. "Lloré. Estaba feliz por Melissa, pero al mismo tiempo sabía que era imposible que ficharan a dos latinas. Es algo que nunca pasa, sólo puede haber una", reveló.

En una entrevista con Página/12 de hace varios años describió la construcción de Rosa: "Quería crear algo un poco distinto. Pensás en un personaje femenino como policía y hay un estereotipo. Rosa es dura y no necesita explicarle nada a nadie. Es como autómata, tan reservada, eso es lo que la hace distinta y graciosa". Sin embargo, en la vida real Stephanie es muy diferente: "Me gustan las camperas de cuero como a ella... pero no me parezco a Rosa. Soy bastante más amistosa. Amo Disney, las flores y esas cosas. Pero creo que de una manera extraña tengo una conexión con ella, tan consciente de su costado femenino y de su defensa de las mujeres".

La actriz encarna a Rosa Díaz en " Brooklyn Nine-Nine".

En la quinta temporada de la serie el personaje salió del closet y habló sobre su bisexualidad. Justamente un año antes la actriz había pasado por la misma situación. Tras la emisión del episodio en donde se abre frente a sus compañeros, fue a una Marcha del Orgullo y en ese momento entendió la importancia que tuvo su testimonio. "Un chico habló conmigo sobre Brooklyn y que amó el episodio, porque él también era bisexual, pero no podía compartirlo con su familia. Me pregunté si yo era una de las pocas personas confiables con las que este chico había salido del armario", concluyó.