@AnaliaCab

Es, quizás, el papel perfecto para Sebastián Wainraich. Quizás porque él mismo lo forjó como una suerte de semi-autobiografía en cuanto a sus neurosis y las vivencias tan porteñas que vimos en la primera temporada de "Casi Feliz".

Escrita por el propio Wainraich y dirigida por Hernán Guerschuny, la serie sigue las peripecias cotidianas de un "loser" reconocible para todos. Sebastián vive en conflicto: con su ex esposa (Natalie Pérez) de la que aún parece estar enamorado -¿o es el dolor de ya no ser?- con sus hijos, que a medida que crecen lo respetan cada vez menos; y con su trabajo en una radio que, si bien es lo que le gusta, no termina de satisfacerlo.

En la primera temporada, el protagonista se entera de que su ex no sólo se puso de novia con otro hombre sino que rápidamente quedó embarazada. Como si fuera poco, planea irse del país con su nueva pareja y los hijos de ambos. Al ya de por sí delicado equilibrio emocional que tiene Sebastián, esto termina de sacudirlo.

Natalie Pérez coprotagoniza "Casi Feliz".

Para colmo su hermano (Peto Menahem), que le cuestiona cada paso que da en la vida, aparece sobre el final y hace lo que hace siempre. Detrás del supuesto cariño fraternal hay una competencia y desconfianza mutuas que poco ayudan.

Inseguro, de humor mordaz, escondedor de sentimientos. Sebastián es complicado de tratar y de entender por sus allegados. "Escribí la serie que yo quería escribir" contó Wainraich hace un tiempo a DiarioShow.com. "Siento que es diferente, porque si bien es una comedia, tiene sus puntos más melancólicos o giros dramáticos, no se sostiene solo con el chiste. Pero porque salió así" reflexionó.

Y agregó: "Después, la manera de filmar de Hernán Guerschuny, y la dirección de fotografía también, hace que se transforme en otra cosa y que sea una comedia dramática, una comida melancólica, no me preocupa tanto definirlo, pero como que la definición tranquiliza y el resto te pide definición".

Carla Peterson hará una participación especial.

"Me encanta cuando la comedia se mezcla con el drama y cuando vas de un lado a otro, hay que tener cuidado para hacerlo, para que quede bien, pero a mí me encanta cuando se juega con eso, me gusta cuando los personajes entran en otros lugares, cuando se genera cierta incomodidad pero me siento cómodo trabajando en ese registro" concluyó.

En esta ficción que lo tiene como protagonista, aparecieron diferentes figuras del espectáculo, como su esposa Dalia Gutmann, Santiago Korovsky y Adrián Suar. En esta nueva temporada volverá a contar con invitados muy populares como Carla Peterson, Benjamín Amadeo, Julieta Díaz, Roberto Moldavsky, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg y María Abadi, entre otros.

A.C