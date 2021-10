@AnaliaCab

Llegó el día. Luego de una demora de dos años, que obedeció tanto a la pandemia como a algunos conflictos judiciales planteados por Claudia Villafañe, Amazon Prime Video estrenó los primeros cinco episodios de los diez que conforman la temporada inaugural de "Maradona: Sueño Bendito". La serie biográfica grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México capturan momentos clave en la vida y carrera de la legendaria estrella de fútbol, lo cual inevitablemente genera polémicas además de emociones.

La primera en hacer sonar las alarmas fue la ex esposa del Diez, luego que se filtrara un supuesto diálogo en el primer episodio entre ella (intepretada por Julieta Cardinali) y Guillermo Coppola (Jean Pierre Noher) durante la larga internación del astro en Punta del Ese allá por el 2000, cuando luchó como nunca entre la vida y la muerte.

Se dijo que Villafañe manifestaba al manager: "Diego se muere. Ya tenés que poner las propiedades y todo a nombre de Dalma y Gianinna". Esto en particular enojó a la empresaria que intimó a la producción de la serie a modificar los guiones o al menos tener acceso a ellos antes de que se terminara el rodaje.

Cardinali es "la Claudia" de los años de adultez junto a Diego. (Amazon Prime Video)

Nunca se supo si aquella línea existió, pero lo cierto es que en el episodio en cuestión ya emitido, nada de eso sucede. Es más: hasta ahora, Claudia queda muy bien parada en esta historia, víctima incluso de los celos posesivos de su suegra (Mercedes Morán y Rita Cortese) que nunca la aceptó del todo y la vida "licenciosa" que Diego empezó a tener apenas se hizo famoso. Este primer capítulo entonces habría sido "muy" editado para llegar a su corte final.

Otro cambio: Maradona había asegurado que quien lo introdujo al consumo de cocaína fue su suegro, Coco Villafañe (Mauricio Dayub), otra cosa que indignó a su ex esposa y en la serie finalmente tampoco se ve. La iniciación de Diego con la droga se dio en otro contexto, junto a una persona "anónima", durante una fiesta.

La historia de Diego, historia de la Argentina

La biopic oscila entre distintas etapas de la vida de Maradona y su entorno, a la vez que retrata también el contexto histórico de aquellos convulsionados años en la historia argentina: la última dictadura militar, la guerra de Malvinas, el regreso de la democracia, el Mundial del 86 y más.

Los futboleros (y no tanto) disfrutarán las caracterizaciones de figuras clave en la carrera del Diez y las anécdotas del deporte en nuestro país: César Menotti (Darío Grandinetti), Daniel Passarella, Mario Kempes, Carlos Salvador Bilardo (Marcelo Mazzarello) y muchos más que iremos descubriendo con el correr de los capítulos.

El juvenil Maradona (Nicolás Goldschmidt) y un César Luis Menotti en su mejor momento (Darío Grandinetti).

Enojos y dilemas en "Maradona. Sueño Bendito"

Otra enojada fue Dalma, desde el principio. "Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¡nunca es desde el amor!" escribió en su Instagram hace un tiempo. Y el jueves, durante el estreno del primer episodio por El Nueve, escribió: "¡Hoy es una hermosa noche para dejar de seguir gente!".

Sin embargo quizás sea Guillermo Coppola el que podría estar más incómodo. Vimos cómo en plena emergencia llevando a Diego al Sanatorio Cantegril, para en una estación de servicio para cargar nafta y pide "un cortadito" a la cajera. En el pasado, en su versión Sbaraglia de cuando Maradona se incorpora a Boca Juniors, es quien lo introduce en la vida nocturna.

Jean Pierre Noher compone a Guillermo Coppola con lujo de detalles y gestos. (Amazon Prime Video)

Guillote (en una excelente composición de Noher) intenta siempre minimizar y ocultar cosas, como la presencia de Carlos Ferro Viera en la fiesta de la noche anterior a la grave descompensación del Diez. Y curiosamente, Coppola fue el más activo en la pre-producción de la serie, asesorando a ambos actores que lo interpretarían.

A poco de ver los episodios disponibles, Coppola señaló: “Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mí, una serie autorizada por Diego no tiene críticas. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta”.

Y agregó en charla con "Mitre Live": “Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue 'Guillermo me salvó la vida' pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos. Esto lo dice ante Martín Liberman y Fernando Pacini en la primera entrevista después del episodio y ahí hablan de la demora, del café, yo no tomo café”.

Las Claudias: Laura Esquivel y Julieta Cardinali. (Foto: Crónica - Hernán Nersesian)

Sin dudas, habrá mucha tela para cortar por varias semanas más. Y, enojos aparte, la envergadura de esta producción es imparable: se ve en 240 países y ya tiene segunda temporada confirmada, y una tercera negociándose.

Entre tanto, el jueves se realizó una premiere en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors, adonde asistieron todos los actores.

