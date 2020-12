@AnaliaCab

Entre los cientos de historias sobre el morboso encanto del mundo adolescente y sus excesos, en 2019 hubo una que se destacó, ganó premios y se convirtió en favorita de público y críticos: "Euphoria". ¿Qué más podría decirse de los jóvenes, las drogas, el alcohol y la promiscuidad sexual?

Sam Levinson concibió esta serie que aquí vemos por HBO como una aventura al interior profundo del verdadero drama de ser centennial, la vacuidad y el sentimiento de extravío que aqueja a gran parte de esta generación. La serie tendrá su segunda temporada en 2021 pero en diciembre ya se estrenó el primero de dos episodios especiales -titulado "Trouble Dont Last Always"- y en enero se verá el segundo.

"Euphoria" lanzó al estrellato a su protagonista, la también cantante, bailarina y modelo Zendaya. Nacida hace 24 años en California como Zendaya Maree Stoermer Coleman, de padre afroamericano y madre con ascendencia alemana y escocesa, la actriz encarna a la perfección esa complejidad cultural.

.

Sus primeros años de carrera se repartieron entre obras de teatro, algunos papeles secundarios en ficciones de Disney Channel y la música. El salto a la pantalla grande fue como el interés romántico de Peter Parker en las películas de Spiderman, "Bienvenido a casa" y "Lejos de casa". La gran vidriera que significó pertenecer al universo cinematográfico de Marvel la envió directo a lo que sería el nuevo éxito de HBO.

Respecto de su personaje, Rue Bennet, de diecisiete años, regresa a casa después de rehabilitación sin planes de mantenerse sobria. En la última fiesta antes del nuevo año escolar, conoce a Jules, quien es nueva en la ciudad. Y allí comienza el derrotero laberíntico de esta joven y sus amigos y parejas sexuales de ocasión.

En una entrevista con Elle, la actriz admitió que su trabajo en esta ficción "me dio mucha ansiedad cada semana. Es algo con lo que tengo que vivir; tengo ansiedad. Incluso ya sé que cuando termine esta entrevista voy a pensar en ella durante semanas". Sin embargo, hay aspectos positivos: "Me ha hecho confiar más en mis habilidades, porque dudaba mucho de mí misma".

Zendaya: “Este trabajo me dio mucha ansiedad cada semana, pero también me ha hecho confiar más en mis habilidades, porque dudaba mucho de mí misma”.

Sobre cómo la ha afectado este rol admitió que llegó cuando más lo necesitaba: "Estaba buscando algo para demostrar que podía hacerlo. Euphoria sirvió para ello". A pesar del buen recibimiento que tiene este trabajo, ella dejó en claro que no "se casa" con lo actoral: "No quiero estabilizarme como actriz, quiero poder explorar y forzarme siempre. (Ser actriz) me lleva a lugares y me obliga a hacer cosas que probablemente yo nunca haría porque soy muy introvertida".

Y concluyó: "Lo que buscamos aquí es que se tome conciencia que estas cosas, que pasan, tienen solución, que cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia en estos problemas".

Por A.C.