Este martes por la tarde, la cuenta oficial de " Élite", la exitosa serie de " Netflix", publicó un video que alegró a millones de fanáticos pero a que a la vez los entristeció. Por un lado, se confirmó que habrá una cuarta temporada pero ésta no contará con la presencia de algunos de sus protagonistas.

Danna Paola, Ester Expósito, Jorge López, Álvaro Rico y Mina El Hammani son los actores que abandonarán la ficción y darán un paso al costado. Claro está que aquellos que vieron la última temporada de " Élite" entenderán el motivo de la salida de alguno de los artistas, aunque para otros será total sorpresa.

En la grabación que se publicó en la cuenta de Instagram de la serie se muestra el último día de rodaje de los actores que ya no continuarán en la serie. "Fue un verdadero placer trabajar con ustedes. Gracias, gracias, gracias y gracias", admite la actriz mexicana Danna Paola en el clip tras encarnar a Lucrecia.

A Expósito se la escucha hablar de su personaje y dice: "Carla es una mujer increíble y me encantaría ser como ella. La amo". El chileno López expresa sobre el futuro de Valerio: "Que termine de encontrar su camino porque el poder lo tiene, el potencial lo tiene, pero si se cae renace como el ave Fénix".

Por su parte, la intérprete de Nadia, admite sobre su personaje: "Que llegue a una posición en donde ella pueda ser feliz haciendo lo que en un futuro quiera hacer así que a vivir la vida". Mientras que el actor que hizo a Polo fue escaso de palabras: "No me quiero poner sentimental".

"Siempre en mi corazón", "Mi corazón al infinito y más allá", "¡Os quiero mucho! Gracias por todo", fueron algunos de los comentarios de los actores en la publicación de Instagram.

Tras la confirmación de su salida, Mina El Hammani compartió unas sentidas palabras en un un posteo de su red social y se despidió de sus fanáticos. "Despedirse nunca es fácil y menos cuando te despides de algo que ha marcado tu vida, tu manera de ser y por supuesto, tu crecimiento personal y profesional", escribió la actriz para comenzar.



"Nunca sobra un gracias y más cuando se te valora por el trabajo que más amás y más disfrutás. Por eso el primer gracias va a quién creyó en mí y me dio la oportunidad de hacer lo que siempre soñé y que más me hace feliz. Gracias a Nadia, que me acompañó en esas tres temporadas como la guerrera que es y por todo lo que me enseñó a nivel personal y profesional. Gracias a mis compañeros, que sin ellos no hubiera sido lo mismo, fue un privilegio crecer y trabajar con todos y cada uno de vosotros, me llevo mucho", continuó emocionada.

"Gracias a mis directores por guiarme y llegar a lugares que tenía allá dentro y que ellos me enseñaron a descubrir, valorar y potenciar. Privilegio", sostuvo en su publicación. Y agregó convencida: "Gracias a todo el equipo de @zetastudiosprod una familia que consiguió hacer fácil algo tan grande, un equipo que le pone todo y que ha hecho posible el estar donde estamos. No importa lo que hay delante de la cámara, si detrás de ellas no hay amor y pasión por lo que se hace. Sois artistas".

"Y por supuesto, gracias @netflixes por apostar en este proyecto y en cada uno de nosotros.

Y por último y por qué es lo más importante gracias a vosotros, al público. A quién lloró, disfrutó, a quién se enfureció, amó...gracias. Gracias por acogernos, por darnos vuestro amor. Sois lo mejor", concluyó.