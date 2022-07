"Malcolm in the Middle" fue una de las series más populares de principios de los 2000. Su protagonista, Frankie Muniz, fue uno de los tantos jóvenes que saltó a la fama cuando era adolescente, y que se ganó el cariño del público a temprana edad. El joven interpretó a Malcolm Wilkerson en la recordada tira que mostraba las vivencias de su particular familia disfuncional, en la que Bryan Cranston era el padre.

El personaje de Muniz marcó la infancia de muchas personas, y el actor se convirtió en toda una estrella por aquellos años, pero en el 2006 cuando terminó el proyecto, su carrera tomó un rumbo completamente inesperado y se alejó de la actuación, a pesar de haber recibido una nominación a los Premios Emmy y dos a los Globo de Oro. Además, en esa época, protagonizó junto a Hilary Duff la saga de películas "Agente Cody Banks", que fueron un éxito.

Frankie Muniz saltó a la fama en "Malcolm in the Middle".

El intérprete decidió comenzar su camino como conductor profesional de autos de carrera. En el 2004, el joven participó de una carrera para celebridades estadounidenses organizada por Toyota, en la que salió séptimo. Allí fue cuando se enamoró del automovilismo y se probó en varios equipos en los que demostró que tenía nivel para competir.

Una vez que logró establecerse como piloto regular, Muniz compitió en el Campeonato de Fórmula BMW de Estados Unidos en 2006 antes de pasar a competir en el Campeonato ChampCar Atlantic de 2007 a 2009. Duró tres temporadas sin demasiado éxito, aunque estuvo cerca de un podio en 2009 en el circuito de Utah, donde acabó en la cuarta posición.

Frankie Muniz cumplió su sueño de ser piloto de autos entre 2007 y 2009.

En esos años, el ex actor sufrió varios problemas de salud a causa de los accidentes que tuvo, que le provocaron hasta nueve conmociones cerebrales. Por aquel entonces, se corrió el rumor de que Frankie había perdido la memoria, y que no recordaba las grabaciones de "Malcom" por eso.

Tiempo despues, el piloto señaló en el podcast 'Wild Ride! with Steve-O': "Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo. Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares. No quiero culpar a las conmociones cerebrales o culpar a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo".

Frankie Muniz aclaró que sus accidentes en las pistas no tienen nada que ver con su falta de recuerdos de las grabaciones de "Malcom in the Middle".

En el 2017 Frankie participó del certamen "Dancing with the Stars", y en febrero de 2020 contrajo matrimonio con Paige Price. En marzo de 2021, la pareja tuvo a su primer hijo, Mauz Mosley Muniz.

En el 2022, a 12 años de su experiencia en las pistas, Muniz anunció que decidió retomar su carrera como piloto en NASCAR. En el comunicado que publicó en sus redes, el corredor expresó que "tenía asuntos sin resolver en el mundo del automovilismo".

Frankie Muniz con su esposa y su primer hijo.

