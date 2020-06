"Este año hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato", reveló hace algunos días Wanda Nara para anunciar que tendrá su propia biopic al igual que otros grandes artistas del medio.

La esposa de Mauro Icardi sabe que la idea de tener una propia serie se va a concretar aunque desconoce qué actriz preferiría para que la encarne: "No me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino".

Sin embargo, Tomás Dente tiene la respuesta para ello. Este lunes en "Nosotros a la mañana" anunció que la producción de Netflix tendría a una candidata para ponerse en la piel de Wanda.

El personaje mediático tendrá su propia serie.

"No lo sabe ni siquiera la actriz. Pero uno de los nombres que más han resonado en las oficinas de la producción para interpretar a Wanda sería Sabrina Garciarena", reveló el periodista. Y concluyó: "No lo sabe ni Sabrina pero es uno de los nombres que están pensando".

De ser así Garciarena debería encarnar a la la ex de Maxi López quien adelantó que todavía hay aspectos muy picantes de su vida sin revelar.