@AnaliaCab

Está en un gran momento Martín Piroyansky, y prueba de ello es "Porno y helado", la disparatada comedia en la que actúa, escribe y dirige. Estrenada este viernes 11 de marzo en Amazon Prime Video, el actor forma un trío inmejorable con Nachito Saralegui y Sofía Morandi que transita los dramas de una juventud entre la frustración y el snobismo. La serie cuenta con la participación especial de Susana Giménez, que se luce en varios capítulos.

Pablo (Piroyansky) y Ramón (Saralegui) son muy diferentes, pero inseparables. Mientras uno es canchero e indolente, el segundo es tierno, amable y generoso. Ambos se reúnen cada viernes para ver porno y tomar helado, mientras sostienen diálogos más propios de adolescentes que de los treintañeros que son.

Una casualidad los encuentra con Ceci (Morandi), una estafadora juvenil buscavida, que miente cada día para evitar que la echen de la habitación que alquila por falta de pago. Y una sucesión de enredos, más las pocas luces de estos adorables perdedores, da inicio a situaciones divertidas, ridículas pero no tanto, al ritmo de ese rock-pop lacónico tan de moda.

Saralegui, Morandi y Piroyansky: un trío de chantas con buen corazón.

Como en aquellas populares comedias estadounidenses, la fórmula amigos + inmadurez + situaciones inverosímiles funciona. Ejemplo: sólo por envidia a Nacho (Eliseo Barrionuevo) que era un compañero de colegio al que siempre le hacían bullying y hoy es un fachero que tiene una banda, Pablo decide mentir y decir que él también tiene un grupo. La mentira pronto se sale de control, involucra a los otros dos y los arrastra a todo tipo de problemas pero también fortalecerá la amistad, no sin antes ponerla en juego.

"Es un delirio, es absurda y pasa cualquier cosa. Tiene un humor inteligente… Es una serie muy libre", describió Piroyansky sobre su criatura. "Puede pasar cualquier cosa y eso me gusta. Hay una historia que contiene todo esto, pero los chistes son muy delirantes" agregó.

"Puede pasar cualquier cosa y eso me gusta. Hay una historia que contiene todo esto, pero los chistes son muy delirantes"

El bar de mala muerte donde los protagonistas se juntan todos los días.

Su "Pablo" no genera simpatía enseguida, lo ronda cierto patetismo que da risa justamente por eso. ¿Quién no tuvo un amigo así? Es envidioso, inseguro, abusa emocionalmente de Ramón y actúa con una pretendida superioridad intelectual de la cual claramente adolece. "En los últimos trabajos escribí personajes miserables para interpretar. No son los villanos, pero tampoco son buenas personas. Me empezó a interesar más indagar en los personajes desagradables" describe Piroyansky.

"Porno y helado" tiene 8 episodios de 30 minutos cada uno y marca el regreso a la actuación de Susana Giménez (que recientemente volvió a la Argentina), como una clienta "adicta" a la casa de artículos del hogar donde trabaja Ramón (el único que realmente trabaja del grupo). Sobre ella, Piroynasky cuenta que "no quería imponerse y esperaba las indicaciones. Disfrutaba mucho de que yo la dirigiera. Mostró la humildad de un actor que recién arrancaba".

A.C