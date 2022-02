@AnaliaCab

Para los centennials que no crecieron con los clásicos de Cris Morena como "Rebelde Way" o "Verano del 98", la modernidad y el streaming les trae "Cielo Grande", por Netflix, desde el próximo miércoles 16 de febrero. Resulta inevitable pensar en "Verano del 98" apenas comienza esta historia de "misterio, deporte, amor y música", tal como se la presenta.

En un entorno dominado por la naturaleza -la serie se grabó en el Delta de Tigre- un grupo de chicos se encuentran por casualidad -o no tanto- y se harán amigos o enamorarán. Cielo Grande es un hotel con problemas financieros que organiza una competencia de wakeboard, "Cielo Grande Summer Crush", con la esperanza de recuperarse económicamente.

Entre la típica vegetación del Delta, los adolescentes que llegan allí, sea por trabajo o para ser parte del evento, vivirán toda clase de aventuras, compartirán música y deportes acuáticos.

Pilar Pascual es Steffi, una deportista mexicana de wakeboard que ha participado en varias competiciones internacionales y es una estrella en lo suyo. Se crió con sus abuelos, pero cuando estos fallecieron, fue a vivir con su papá Ron (Francisco Bass), su madrastra, Paula, y su nuevo hermano, Ian (Byron Barbieri).

Pilar Pascual grabó "Cielo Grande" en el Delta del Tigre.

Durante el vuelo a la Argentina, descubre que hay un misterio que encierra la historia de su mamá, a quien no conoció ya que murió cuando ella era bebé. Hay un secreto que su papá ha intentado ocultar en Cielo Grande, y es realmente por eso que decide anotarse en su competencia de wakeboard y viajar para descubrir más sobre su pasado.

Steffi no puede evitar tratar con recelo a su progenitor, de quien desconfía y al que poco conoce. Su hermano la admira, pero deberá trabajar duro para ganarse su cariño. Con la ayuda de Ian y sus nuevos amigos, intentará no sólo demostrar su capacidad como deportista sino también descubrir más sobre ella misma y sobre su historia.

Pasión por la actuación y la música

Pascual (20 años) es una actriz y cantante argentina, nacida en Neuquén, que vive en México desde los dos años. En ese país forjó su carrera actoral, algo que se evidencia en su acento. A los nueve años comenzó a estudiar danza, música y teatro pero fue en 2019 que ganó fama internacional entre el público teen, al interpretar a Mía Cáceres en la serie musical "Go! Vive A Tu Manera", también de Netflix.

El poster de "Cielo Grande".

En una entrevista, Pilar contó que de chica "me gustaba mucho 'Patito Feo', era súper fan, fui a ver el show en vivo y me encantaba. En ese momento recuerdo que me dije: 'Quiero hacer una serie así, con temas musicales'". Acerca de volver a grabar tras lo peor de la pandemia, comentó: "Fue hermoso y emocionante; volver a trabajar es hermoso y somos afortunados los que lo estamos haciendo. Volver al set, despertarse en la mañana para ir a grabar… son cosas que disfruto mucho".