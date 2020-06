@AnaliaCab

Casi desde que tiene uso de razón -algo que en su caso, pasó a temprana edad- Payton Hobart (Ben Platt) sabe que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Se lo dice a quien quiera oírlo, y a todos enternece ese deseo que nadie toma en serio hasta que, ya adolescente, se propone ser presidente del cuerpo estudiantil en el elitista colegio al que asiste en Santa Bárbara, California.

.

La primera temporada de esta provocadora serie de Ryan Murphy mostraba a Payton dando todos los pasos necesarios para abrirse camino en la política. Si bien la historia no excedía los límites escolares, la ambición, las traiciones y las operaciones mediáticas en las que se vio involucrado este joven de alto nivel intelectual pero serios problemas emocionales fueron una fiesta de excesos.

Es que Payton fue adoptado por un matrimonio millonario. Su amorosa madre (Gwyneth Paltrow) lo malcría y sus dos hermanos, gemelos e insoportables, lo hacen sentir un forastero desde siempre. Hay en Peyton una necesidad imperiosa de ser el mejor siempre, en todo, y sus expectativas, tan altas casi siempre, lo llevan por caminos peligrosos. Pero también hay un ser sensible que ama la música y cantar, quizá el único lugar donde se permite ser vulnerable.

.

"Yo ciertamente me relaciono mucho con Payton en la ambición y en tener claro lo que quiero hacer. Empecé a cantar y a actuar cuando era niño y siempre fue lo que quería hacer. Recuerdo el haber tomado esa decisión y que lo iba a lograr, no importaba cuánto tiempo tomase", comentó Platt al estrenarse la serie. Si hay algo que queda claro sobre este joven aspirante a gobernar el mundo, es que su personaje no cae siempre bien por las cosas que hace. "Creo que está en debate si él tiene empatía o no, y no creo que nadie deba tomar una decisión final sobre aquello. Eso es algo fascinante del programa: encontrarte amando lo que él hace y alentarlo, y luego cuestionar su accionar. Pero ciertamente creo que hay amabilidad en él, en alguna parte", opinó el actor.

“Creo que está en debate si él tiene empatía o no, y no creo que nadie deba tomar una decisión final sobre aquello”.

Esta semana Netflix estrenó la segunda temporada de la serie que encuentra a Peyton en otra etapa de su carrera: ahora dará pelea para derrocar a la senadora estatal de Nueva York, una líder muy admirada y que lleva mucho tiempo en el cargo, además de contar con la sensata Hadassah Gold (Bette Midler) como jefa de gabinete. Payton, que ve esto como el próximo paso en su camino hacia la presidencia, debe decidir qué tipo de político quiere ser para tener éxito, incluso si eso significa exponer secretos, mentiras y hasta un trío.

"The Politician" lleva el sello de Ryan Murphy: inclusión, libertad sexual, pero también conciencia cívica. "Temas sobre los que se puede discutir de una manera satírica y que son expuestos de una manera digerible", concluyó Platt.

¡Mirá el trailer!