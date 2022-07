Si sos amante del drama y los finales trágicos, esta lista es para vos. Aquí recopilamos los mejores programas web con finales verdaderamente tistes, pero no finales que nos hacen llorar de felicidad, esos no, sino aquellos que de verdad nos sacan lágrimas de tristeza y emoción.

1. Fleabag

No cabe duda que esta serie tiene que ser una de las más queridas del año 2010, ganadora de muchos premios y con un final que nos dejó devastados, esta serie la podríamos ver un millón de veces aunque nos deje el corazón roto.

Si bien el tono de la serie nos indicaba como terminaría todo, aun así queríamos un final feliz para el personaje principal, por eso el final nos aplastó cuando lo vimos.

2. Buffy, la cazavampiros

Matar los personajes principales de una serie en el final de la misma, ya toca fibras sensibles, pero el episodio final de Buffy lo hace de una forma única. Aquí no solo perdimos a Anya, sino que Spike se sacrifica para salvar a Buffy y al mundo.

Pero lo más desgarrador es que Buffy finalmente admite que lo ama justo antes de que él se convierta en polvo. A pesar de que la heroína queda liberada de su trabajo de cazavampiros y vive tranquila una vez más, perder a Spike y Anya nos dolió demasiado como para superarlo.

3. Parenthood

Aunque a lo largo de la serie lloramos mucho y se suponía que estábamos “preparados” para un final también lleno de emociones, realmente fue tan desgarrador que no paramos de llorar. La muerte inesperada de Zeek, apenas nos permitió disfruta de los futuros felices de los demás miembros de la familia.

4. Breaking Bad

A pesar de que la muerte de Walt siempre estuvo presente desde el primer episodio, ya que tenía cáncer de pulmón en etapa tres y que solo se agravaba durante la serie, presenciar su muerte fue bastante impactante.

Además, que realmente murió a causa de un disparo y dándose cuenta de todo lo que ha hecho, es un final bastante triste para quien fue una vez un maestro honrado.

5. ¿Cómo conocí a su madre?

A lo largo de la serie tuvimos muchas expectativas sobre la esposa de Ted. Creímos que la conoceríamos en el último episodio, pero pasamos la última temporada junto a ella. Sin embargo, el episodio final nos revela una amarga verdad y es que aunque Ted tuvo hijos con el amor de su vida, la madre había muerto 6 años antes de que él les contara la historia de cómo la conoció.

No cabe duda que esto fue difícil de soportar e hizo que el final fuese bastante trágico para una serie de comedia.

6. Boy Meets World

Aunque en el final la pandilla se muda a Nueva York y hay emotivas despedidas, lo más memorable y desgarrador es la conversación que tienen con el Sr. Feeny.

Toda la pandilla le agrade a Feeny haber sido como un padre para ellos y aunque intentan hacerle decir que él los ama, el maestro dice que la línea adecuada entre maestros y alumnos debe mantenerse. Al final, cuando los chicos se van y ya no pueden escucharlo el admite que los ama. Y este sin duda es un final para llorar.

7. El Cable

Aunque los finales nos emocionan por las despedidas de nuestros personajes favoritos, este final es triste por otras razones. Se debe a que la ciudad de Baltimore trató de ser limpiada del crimen y al final, sin importar lo que se haga, hay cosas que nunca cambiarán.

Podemos ver en el último episodio, una nueva generación de jóvenes llenando los zapatos de los criminales anteriores a ellos y nadie puede evitarlo.

8. The Leftovers

No cabe duda que los misterios atraen a cualquiera y en mundo donde el 2% de la población desapareció sin explicación, todos tratan de averiguar que ocurre y porqué se ha quedado el resto atrás.

Aunque el final de la serie es un poco ambiguo, no responde todas las preguntas planteadas en el programa, pero da una resolución de lo que pasa entre Nora y Kevin, al menos. Kevin encuentra a Nora muchos en el futuro después de años de búsqueda y ella explica que en su realidad era el 98% de la población la que se había ido y ella decidió volver a esa realidad por él.

9. El príncipe fresco de Bel-Air o el príncipe del rap

No cabe duda que esta comedia alegre nos sorprendió con muchos episodios emotivos. Pero el final, tiene todo el sentido con esos momentos inesperados de emotividad. Al final Will tiene que separarse de la familia Banks que se muda lejos de California, y la separación más difícil es entre Will y su tío, quien fue más un padre para él.

Will decide quedarse a terminar su carrera y aunque en el horizonte era un final feliz, la separación entre el tío Phil y Will es realmente emotiva.

10. Six Feet Under

Aunque la serie trata básicamente el tema de la muerte y ver morir personajes era natural, la forma magistral y emotiva como termina la serie te quitará el aliento. Después de la muerte de Nate, episodios antes del final, vemos como todos los miembros de la familia van desapareciendo, se ve la muerte de cada uno de ellos. Y aunque la muerte de la mayoría fue de vejez, nos parte el corazón verlos irse de este plano.