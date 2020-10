@AnaliaCab

Si hay algo que saber Ryan Murphy es producir historias atrapantes y, en ocasiones, llevar a sus personajes al límite de la imaginación. Sin dudas es el caso de su más reciente estreno, "Ratched", disponible desde hace unos días en Netflix. Esta es la historia de la enfermera de manicomio Mildred Ratched que en 1947 llega al norte de California para conseguir empleo en un importante hospital psiquiátrico, pionero en la realización de nuevos y perturbadores experimentos relacionados con la mente humana.

En una misión clandestina, Mildred se presenta como la imagen perfecta de una enfermera dedicada. Sin embargo, cuando comienza a infiltrarse en el sistema de salud mental y a relacionarse con las personas que están dentro, se empieza a vislumbrar que bajo su apariencia pulcra se oculta una creciente oscuridad que ha estado presente dentro de ella por mucho tiempo, confirmando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.

"Ratched" está inspirada en el icónico personaje de la enfermera Ratched del filme "Atrapado sin salida" y es Sarah Paulson la encargada de darle vida aquí. La actriz es una de las favoritas de Murphy, con quien trabajó en casi todas las temporadas de "American Horror Story", ya clásica antología televisiva del género de terror.

En una entrevista a The Hollywood Reporter, Paulson contó cómo ha abordado al personaje. "Se sabía tan poco de Mildred Ratched que estaba todo abierto a la interpretación". También, admitió que al principio dudó en aceptar este papel "pero luego leí el primer episodio, vi la película, observé la actuación de Louise (Fletcher, quien ganó un Oscar por ese rol) varias veces y pensé que la cinta era en lo que Ratched se convertía, pero nosotros estamos intentando contar una historia sobre cómo empezó algo de todo eso", añadió.

Sarah Paulson: “Su elegante exterior deja entrever una creciente sombra en su interior, lo que revela que los monstruos no nacen, sino que se hacen”.

"Me atraía especialmente la idea de crear el personaje de una mujer emocional a pesar de su fama de fría. Quería averiguar cada pequeño detalle de su infancia, de sus relaciones, de su sexualidad. Porque, cuando la gente piensa en Mildred, la ve como alguien apagado, cruel e indiferente", explicó Paulson sobre su criatura.

También reveló cómo el productor le "presentó" a Mildred: "Me advirtió de que debía prepararme para cosas tipo Walter White (Bryan Cranston en "Breaking Bad") y su oscuridad psicológica. Estaba tan comprometida como aterrada por esta oportunidad. Supone un desafío acercarse a un gran personaje referencial y ver cómo su elegante exterior deja entrever una creciente sombra que lleva tiempo ardiendo en su interior, lo que revela que los verdaderos monstruos no nacen, sino que se hacen. Conocer su traumática juventud me ha ayudado a simpatizar con la enfermera. En especial, con su soledad. Al final del día, eso es lo que mueve a Mildred Ratched".