@AnaliaCab

Era una apuesta arriesgada: contar la historia de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984, eje del conflicto de la película de artes marciales más popular de la historia: "Karate Kid". ¿Podría "Cobra Kai" resultar un producto digno, no decepcionar a sus viejos fans y captar nuevos? La respuesta es: sí, y más.

La serie, cuyas dos primeras temporadas produjo el ya desaparecido YouTube Red y que compró Netflix para además realizar una tercera en 2021, llegó a la plataforma de la gran N y es un éxito. Más allá del claro disparo a la emoción y la nostalgia que significa ver los originales LaRusso y Lawrence enfrentarse nuevamente, había que encontrar un protagonista joven, y ese es Xolo Maridueña, de 19 años.

Si bien nació en Los Ángeles, tiene ascendencia mexicana, ya que su madre nació en ese país. Además, su padre es cubano-ecuatoriano, por lo que lleva en sus venas pura sangre latina. Interpreta a Miguel Díaz, uno de los personajes principales: es el primer discípulo de Johnny Lawrence en la reapertura del dojo de Cobra Kai.

El joven actor interpreta a Miguel Díaz en la exitosa serie.

Criado por una madre amorosa y trabajadora y por una abuela divertida y comprensiva, Miguel tiene un gran corazón. Claro que se enamora de la chica menos indicada. Lo interesante de Díaz es cómo va evolucionando con el correr de los episodios. Él decide practicar karate porque es constantemente violentado por sus compañeros de la escuela en la West Valley High School, en California.

Una escena casi copiada de la película original hace que Miguel y Johnny se relacionen. El joven inspira al frustrado adulto a ser su sensei y estimular a otras víctimas del bullying a aprender a defenderse. Pero, si bien Miguel es un gran aprendiz, pronto el saberse poderoso comienza a minar su buen carácter.

Escena de Miguel y Johnny en "Cobra Kai".

Xolo Maridueña ya había tenido cierta fama por su participación en la serie "Parenthood" (2012û2015) como Victor Graham. Comenzó en la actuación gracias a que su madre lo puso en contacto con un representante que se interesó en él cuando vivían en Las Vegas. Su primer papel profesional lo obtuvo cuando tenía 10 años.

Uno de los puntos más desafiantes en la preparación de su papel de Miguel Diaz en "Cobra Kai" fue la falta de flexibilidad, por lo que entrenó duro para que los músculos ganaran elasticidad, aunque, según admitió, algunos días realmente quedaba muy cansado.

En una entrevista, Maridueña confesó que el mayor aprendizaje fue "escuchar más lo que se habla cuando uno trabaja con equipos legendarios". El actor contó que "me encanta estar ocupado, por eso juego al tenis en el equipo de mi escuela, me gusta jugar al básquet, comprar discos con mi papá, jugar videojuegos y escribir" y que, si no se dedicara a esto, le gustaría ser guionista o rapero.