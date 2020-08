@AnaliaCab

Cuesta saber con certeza qué pasa por la cabeza de Michele en cada una de sus decisiones, todas difíciles, a lo largo de los episodios de "3%", una interesante serie brasileña, la primera que Netflix produjo en el país vecino y que tuvo resultados tan satisfactorios como para haber estrenado hace días su cuarta temporada.

Bianca Comparato es la protagonista de este audaz thriller posapocalíptico ambientado en Brasil, en un futuro no muy lejano, sobre un grupo de elegidos que ingresa a una sociedad elitista tras superar un intenso y competitivo proceso de selección. El resto vive y muere en la miseria absoluta.

Michele quiere entrar al Proceso para saber qué fue de su hermano, a quien no volvió a ver desde que él participó de esta sanguinaria competencia. Sus verdaderos motivos están ocultos durante la primera temporada. Luego de lograr ser elegida, Michele sufre y perpetra traiciones, encabeza la Resistencia, parece cambiar de bando e incluso gesta un bando propio, en una apuesta aún más grande.

Bianca Comparato nació en Río de Janeiro en 1985. Es la hija del escritor Doc Comparato, autor de "Me alquilo para soñar", la miniserie que escribió junto con nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. "Con mi padre hablamos casi todos los días sobre películas, series y libros", relata Bianca. "Tenemos diferencias entre cómo ve él las cosas y cómo las hago yo. Pero me ayuda con su experiencia y supongo que yo lo ayudo a ver estas revoluciones que van surgiendo en la industria del entretenimiento. Con algo de suerte, me encantaría que trabajemos juntos pronto".

A los 16 años viajó a Londres para realizar un curso en la Real Academia de Arte Dramático, gracias a sus destacadas participaciones en el curso de teatro de la Escuela Británica de Río de Janeiro. Cuando volvió de Inglaterra, terminó sus estudios secundarios mientras apostaba por la actuación: en simultáneo hacía cursos sobre teatro y lenguaje corporal.

Sobre Michele, la actriz comentó en una entrevista: "Veo la serie como una saga: para mí, ella está en busca de quién es y quién quiere ser. En la primera temporada le arrancan sus creencias y en segunda tiene que elegir un bando, elegir quién quiere ser para su futuro. En la tercera el arco argumental de Michele es convertirse en una mujer a cargo de su vida y sus decisiones".

Cuando le preguntan sobre las similitudes entre "3%" y "Los juegos del hambre", responde: "'¡Los Juegos del Hambre' son una referencia para nosotros! Amo esas películas. La diferencia es que nuestra serie es más política y nuestras referencias, más latinas. ¿Cómo sería Brasil en el futuro? Rodamos en San Pablo tal como es hoy para mostrar Tierra Adentro. No se necesita mucha posproducción: quiero decir, ya estamos en un país distópico hoy".