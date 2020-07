En el Día de la Independencia argentina se celebró también un hecho muy importante en nuestra historia: el 9 de julio de 1935 nacía, en San Miguel de Tucumán, Mercedes Sosa, una de las cantantes imprescindibles de la música popular. Y en la semana en la que se cumplen 85 años de ese aniversario se conoció la feliz noticia de que La Negra tendrá un homenaje en forma de ficción biográfica. "Mercedes Sosa - La serie" será el título tentativo de esta producción, que cuenta con el apoyo de su familia y de la Fundación Mercedes Sosa. También se conocieron algunos detalles de la producción, que contará, en 13 episodios, además de la historia de la cantora, con un gran elenco de actores y se presentará material inédito sobre su vida personal y su obra artística.

Parte esencial del movimiento del nuevo cancionero argentino, el país entero se enamoró de ella en el Festival de Cosquín de 1965, cuando, apadrinada por Jorge Cafrune, a través de la televisión todos conocieron su talento y su voz sonó tan fuerte desde los Andes hasta el mar, que comenzó a trascender fronteras, haciéndose conocida en todo América y el mundo. Nació y creció en la pobreza, sufrió amenazas y prohibiciones durante la última dictadura y padeció el exilio. Pero nunca pudieron callar su voz.

Toda su carrera estará plasmada en su serie, que producirá Cinema 7 Films. La empresa tiene experiencia en documentales y conoce a Mercedes, ya que realizó el filme "Mercedes Sosa: la voz de Latinoamérica", que recorrió el mundo en más de 40 festivales y recibió numerosos premios. El director Rodrigo H. Vila, fundador de Cinema 7 Films, expresó: "Nuestra relación con Mercedes Sosa y su familia data de muchos años. Queremos retratarla tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso. No tenemos dudas de que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven".

Si bien aún no hay elenco confirmado, porque la comunicación llega recién en la etapa de escritura del guion, Araceli Matus, nieta de la artista homenajeada y presidenta de la fundación creada para preservar su trayectoria, comentó en una entrevista que su mirada sobre su abuela puede variar mucho a lo que otros recuerdan de ella: "Me parece que hay más gente que no la conoce que gente que la recuerda. Hay mucha gente muy joven, mucha gente que no la vio nunca en vivo. Pueden saber quién es de nombre, porque les suena conocido, pero de ahí a saber quién fueà no lo sé. También recibo mensajes cargados de mucho afecto y a mí me encanta que sea recordada así".