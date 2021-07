@AnaliaCab

Cuesta encontrarle una virtud a Phil Rask. Violento, corrupto, psicópata, mentiroso. El agente del FBI interpretado por Martin Freeman es detestable, sin embargo, cada vez que aparece en la pantalla mientras vemos "Startup", se apodera de la escena.

La serie, estrenada en 2016 por una productora pequeña que la difundió sólo en Estados Unidos, llegó hace algunas semanas con sus tres temporadas a Netflix y explotó. Está entre las más vistas de la plataforma y le sobran méritos: un poco de "Breaking Bad", otro poco de "La red social", algo de "Ozark" y un acertado cuarteto protagonista maridan perfecto con esta trama de thriller tecnológico. Lo único poco atractivo es su título en español, traducido como "Dinero en gestación". En fin.

Rask se dedica a investigar delitos financieros en Miami, el estado -según él mismo describe- con mayor porcentaje de dinero sucio del país. Sin embargo, pronto advertimos que él es tan sucio como los delincuentes que persigue. Una lujosa vivienda con laguna incluida dan cuenta que no compró su propiedad con su salario de funcionario público.

Martin Freeman es Phil Rask.

Uno de los tantos casos que sigue lo llevará a Nick Talman, interpretado por Adam Brody ("The O.C", "Gilmore Girls") porque su padre, un asesor financiero que lava dinero delictivo, desaparece luego de haberle pedido una coima a cambio de no seguir con su caso. El joven tiene pésima relación con su padre pero aceptó resguardar los dos millones de dólares en cuestión y decide utilizarlos para salir de su monótona rutina en un fondo de inversiones para lanzarse a la aventura de una nueva moneda digital: el Gencoin.

Esta novedosa cripto fue creada por Izzy Morales (Otmara Marrero, “Graceland”), una programadora y desarrolladora genio, que apostó todo lo que tenía, incluso sus relaciones familiares, a este proyecto. Pero el mundo tradicional de los inversores no se fía de algo que amenaza, precisamente, al status quo bancario y financiero. Por eso, acepta ese dinero sin indagar demasiado.

"Dinero en gestación", tal el título en español de este excelente thriller.

Por supuesto para cuando el inspector lo encuentra, todo está movimiento y empieza a complicarse. El bajo mundo de Miami, con sus pandillas y un conflictivo multiculturalismo, se entrecruzan y Rask termina en un laberinto que lo enfurece y saca lo peor de él.

Freeman ("El Hobbit", "Sherlock") le da la intensidad exacta a su personaje. Lo odiamos pero no cesamos en nuestro esfuerzo de hallar algún valor moral en él, aunque sea escondido. Es resentido con su padre y su ex esposa. Da la sensación de vivir sobre una cuerda floja siempre a punto de romperse, pero cuando creemos que no aguantará más, de alguna manera se reinventa y vuelve al juego.

En una entrevista, el actor habló sobre este rol tan intimidante: "Creo que en todos nosotros reside bajo la superficie algo de rabia, frustración, enojo. Por supuesto yo no soy como Rask pero creo que rascando un poco esa superficie se encuentran estos rasgos".

Acerca de lo diferente que es este rol a otros suyos que conocimos, manifestó: "lo cual es bueno. Me gusta tocar otras notas. Eso es lo más divertido de mi trabajo".