@AnaliaCab

Una mujer que cree poder lidiar con todo y con todos, una madre, hija, dos veces ex esposa, hermana y empresaria, que se ha colocado en el centro de las necesidades de todo su mundo, que confunde ser necesitada con ser amada. ¿Suena familiar? Algo así como la problemática del universo femenino de estos tiempos, con más o menos variantes.

Este mundo que gobierna Cecilia se desmorona cuando sufre un derrame cerebral. Sin embargo, lo que al principio parece una tragedia, termina siendo una oportunidad para que esta "superchica" deje de lado su omnipotencia y dé lugar a que su entorno desarrolle las herramientas y los recursos necesarios para aprender a vivir sin ella.

Basada en una idea original del escritor y director argentino Daniel Burman, la serie se estrenará por la plataforma Paramount + este 21 de diciembre pero antes, su protagonista, la mexicana Mariana Treviño, dialogó con DiarioShow.com.

Mariana Treviño interpreta a "Cecilia", una mujer al límite.

"Ya había hecho personajes de mamá, esta es la edad en que tocan. Yo no soy mamá y por eso me gusta mucho explorar estos roles. Cecilia es mamá, de esas que abarcan a las familias de los ex esposos, es una matriarca. Me interesó el equilibrio que ella tiene que lograr para manejar todos esos ámbitos" comenzó a contar.

Acerca de los desafíos de este personaje, la actriz que adquirió fama internacional por su trabajo en la serie "Club de Cuervos", detalló: "el no olvidarme el punto de partida; que una enfermedad genere todo ese descalabre, esa situación externa, no debía sacar el eje de su situación interna, explorar de dónde venía esta circunstancia. Mantenerme en ese 'canal' fue difícil".

La serie aborda la temática poco glamorosa de la salud mental. "La idea en que nos llevamos al límite muchas veces, que le pedimos al cuerpo más de lo que aguanta, sabiendo que estamos jugando con fuego, es muy de estos tiempos. Estamos radicalizando una parte de nosotros y eso me parece muy bueno que se hable" opinó.

Treviño se hizo famosa por su papel en "Club de Cuervos".

"Cecilia" consta de 8 episodios en los que veremos varios aspectos de su agobiada protagonista. "Hay una parte de ella que está muy herida y no logró sanar, las mandó al 'sótano'. Y esas heridas, las decisiones y elecciones que tomamos, tarde o temprano nos alcanzan, no podemos escapar. Su nueva situación la obliga a revisar todas esas cosas que están archivadas".

"Ella siente que tiene que proteger a todos los miembros de su familia extendida. Para ella sus ex esposos nunca dejan de ser familia, y se siente responsable por ellos" amplía Treviño. Si bien la serie tiene tintes dramáticos, la actriz advierte que hay algo de comedia "porque la codepedencia genera situaciones cómicas. Pero lo fundamental es preguntarse: '¿hasta qué punto te debes hacer cargo?'".

A.C