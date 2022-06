@AnaliaCab

Hace algunos días Amazon Prime Video anunció que dio luz verde a la segunda temporada de su serie "Iosi, El Espía Arrepentido". Actores de renombre internacional como Moran Rosenblatt e Itzik Cohen (ambos de "Fauda") se unen al elenco de Argentina y Uruguay, incluyendo a Natalia Oreiro, Gustavo Bassani, Mercedes Morán, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Juan Leyrado, Damian Dreizik, Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso.

La serie cosechó buenas críticas y logró amplia repercusión de un público interesado en saber un poco más de una de las historias reales menos conocidas de nuestro pasado reciente: la operación de inteligencia encarada por el espía de la Policía Federal José Pérez (Bassani), que puede haber sido clave en los nunca del todo esclarecidos atentados terroristas a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel.

Natalia Oreiro y Gustavo Bassani, los protagonistas.

A Pérez se le ordenó en 1985 infiltrarse en la comunidad judía local. Tras los atentados, se arrepintió de su misión, confesó y hoy vive bajo otra identidad en un pueblo del interior del país. Su historia quedó plasmada en un libro escrito por los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutsky, en que se basa esta serie dirigida por Daniel Burman y Sebastián Borensztein.

En el notable elenco protágonico, Caponi interpreta a Garrido, un colega de José / Iosi (su nombre hebreo) al que no le tiembla el pulso si debe traspasar límites morales, incluso quizá los disfruta. En diálogo con DiarioShow.com, el actor señaló: "Encontré en este personaje a alguien que pertenece a un servicio de inteligencia pero que también tiene su miseria a flor de piel y trata de hacer su negocio en las zonas grises de la ley. Es un oportunista, es muy impune".

Caponi es un agente de intelgencia bastante sórdido. (Foto: Amazon Prime Video)

El disparador de la misión de Iosi es un mito del antisemitismo local: el "Plan Andinia", presunto proyecto sionista que buscaría apoderarse de la Patagonia para fundar una nueva nación judía. Bajo esa premisa, el espionaje buscó socavar a la comunidad judía.

Acerca de esto Caponi consideró que "estamos haciendo una serie sobre hechos históricos terroríficos. Yo no conocía antes la historia de Iosi, y apenas surge el proyecto fui a las fuentes y... no deja de sorprenderme nuestra historia. Hay mucho en la 'caja negra'. Hay algo en mi cabeza que no llega a comprender cómo suceden esas cosas".

Ellas, fundamentales en Iosi, el espía arrepentido

Minerva Casero es Dafne Menajem, hija de un líder de la colectividad local con varios secretos, y a quien Iosi contacta, seduce y utiliza para ingresar en ese mundo y obtener información. Sobre su personaje la actriz detalla: "Es una chica joven con los deseos de una chica de esa época (casarse, tener hijos). Tiene un poder adquisitivo alto y por ende es algo caprichosa pero tiene un costado dulce a pesar de su personalidad algo inestable. Esa manera de ser la lleva a lugares difíciles".

Carla Quevedo es el verdadero interés amoroso del protagonista. Joven idealista, milita entre sus pares para mejorar la proyección social de la juventud judía y enfrentará el horror de los atentados. "Hay al menos dos 'Elis"" cuenta. "Cualquiera que vive las tragedias que ella vive sufre un quiebre, que la cambia para siempre. Traté de enfocarme en acercarme a lo que es la pérdida. Su pasado es complejo, tiene principios muy fuertes y está comprometida con la política y la colectividad. La verdad es la máxima de la vida. Iosi será un torbellino para ella y su comunidad, eso la cambiará mucho".

Carla Quevedo es Eli, una joven idealista.

Ambientada en 1994, la segunda temporada de "Iosi, El Espía Arrepentido" abordará el ataque al edificio de la AMIA, el atentado terrorista más sangriento en la historia de Argentina, que dejó a cientos de muertos y heridos.

