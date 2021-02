@AnaliaCab

Como toda buena historia, las aventuras de Arsene Lupin inspiraron varias adaptaciones en cine, tevé, teatro y hasta cómics. El escritor Maurice Leblanc inmortalizó a través de sus novelas a principios del siglo 20 a este ladrón de guante blanco, refinado e intelectualmente brillante.

Su atractivo radica en que, a pesar de ser un estafador, no se nos aparece como villano: sus víctimas suelen merecerlo, por así decirlo. Muy culto, refinado y seductor, Lupin es un caballero ante todo. Ahora, este personaje recobró popularidad de la mano de la serie que Netflix estrenó el 8 de enero y que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma en todo el mundo.

En sólo cinco episodios que se nos pasan volando, la primera temporada de esta relectura de Lupin está a cargo de Omar Sy, actor francés de 42 años al que el personaje, con el necesario toque moderno, le va de maravilla. Carismático, encantador, estratega e inteligente, Assane Diop se ha forjado una redituable “carrera” en el hurto de alta gama. Su vida personal es lo opuesto al éxito: separado de su esposa, harta de las ausencias y consciente de los peligros a los que se expone, el hijo de ambos también empieza a acusar recibo de las falencias paternas.

Pero es que Diop tiene pendiente la dolorosa tarea de descubrir y probar qué fue lo que pasó realmente con su padre, un sacrificado inmigrante senegalés que lo crió solo, a fuerza de trabajo. Papá Diop era chofer de un oscuro millonario cuando Assane era casi adolescente, y de la noche a la mañana fue acusado de robar una valiosísima joya de la familia Pellegrini.

Devastado en su honor, el hombre se suicida en la cárcel –luego entenderemos las circunstancias- y esto arruina la vida del bueno de Assane. Poco antes de morir, el hombre le regala a su hijo un libro de Arsene Lupin, que pasará a convertirse en el ídolo del joven. A tal punto que crecerá con rencor por su mala fortuna y decidido a vengarse de los ricachones con poca consciencia social, utilizando los exquisitos métodos del caballero ladrón.

Diop es un maestro del engaño, utiliza distintas identidades pero por supuesto, habrá un detective que le pisará los talones mientras él reconstruye y busca pruebas de la trampa en la que cayó su padre.

Sy impone presencia desde sus 1,90 metros de altura. Casado y con cinco hijos, es de las estrellas galas con mejor proyección internacional del momento. Desde su trabajo en la película “Intocable”, la familia vive entre Los Ángeles y Francia. “Lupin es lo único que tiene. Para él, Lupin es como su biblia", explica sobre lo que su personaje ve en ese ladrón de hace un siglo para servirse de él como su modelo en la vida.

Omar Sy: "Lupin es juguetón, inteligente, roba, está rodeado de mujeres. Además, es un personaje que interpreta personajes"

En una entrevista con The New York Times, Omar destacaba la importancia y el encanto de Lupin: "Si yo fuera británico, habría dicho que el rol que más me gustaría encarar es James Bond, pero como soy francés, dije Lupin. Es juguetón, inteligente, roba, está rodeado de mujeres. Además, es un personaje que interpreta personajes. Para ser actor, es el mejor ".