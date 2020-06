@perez_daro

Esta semana llega la antología de "American Horror Story" a Amazon Prime Video, serie aclamada por su gran producción y por devolver la magia del género a la pantalla chica. En 2011 se vio en Fox (ahora FX) la primera temporada de "AHS", creada por Ryan Murphy, que ya venía con éxitos como la musical "Glee". A pesar de la distancia de géneros, el productor logró estrenar "Murder house". En la primera temporada y en las tres posteriores, si bien se cuentan historias distintas, notaremos una fuerte conexión creada por el rostro y la presencia de la gran Jessica Lange, que encarnó cuatro papeles que quedarán en la historia.

"Murder house" se trató de una familia que se muda a una casa maldita por sus anteriores habitantes. Allí, Lange fue Constance Langdon, la antigua propietaria. En la segunda, "Asylum", el época es 1964, y se narra el horror que vivieron los residentes de un hospital psiquiátrico. La actriz personificó a Jude, una monja que causa estragos en el establecimiento.

Para "Coven", la tercera parte, los episodios van y vienen entre el siglo XIX y el año 2013, mostrando el vínculo entre ambos años con el enfrentamiento entre brujas y practicantes de magia vudú. En este relato es la bruja suprema Fiona Goode, que junto a su hija intenta mantener el poder de su linaje frente a las amenazas de cazadores y magos.

Un año después, en "Freak show", nos mudamos a 1952 a una pequeña ciudad a la que arriba un grupo de curiosidades humanas, casualmente al mismo tiempo que una extraña entidad amenaza la vida de sus habitantes. Jessica se pone en la piel de Elsa Mars, la dueña de los "monstruos" que buscan un hogar y podría decirse que es el papel más "benévolo" de todos.

Si bien desde "Hotel", quinta temporada, Lange se alejó del programa asegurando que no tenía nada mejor para dar, volvió para la novena parte, "1984", que no es parte del trato de Amazon, porque FX aún tiene contrato exclusivo de emisión.

Sobre su trabajo en la serie, que relanzó su carrera, dijo en una entrevista: "Me siento muy orgullosa de los tres personajes porque me han permitido hacer cosas como actriz que no había hecho antes. Han sido un gran regalo". Tanto valor tuvo su presencia, que admite que es algo que nunca puede dejar ir del todo: "Cuando terminé con la cuarta temporada rondó por mi cabeza la posibilidad de retirarme. Con esta serie siempre digo que va a ser mi ultimo año y termino volviendo".

Sobre cómo desembarcó en esta saga expresó: "Cuando Ryan Murphy me llamó para presentarme el proyecto me pareció increíblemente seductor. Me hizo más promesas que ningún otro hombre que yo haya conocido y no pude resistirme. Creo que el guion de la serie es sensacional, los diálogos son excelentes y hoy en día la televisión es el medio donde cualquier actor encuentra más calidad".