@AnaliaCab

La mitología nórdica no dejó rastros demasiado claros sobre el origen de Loki, ya que algunos escritos lo mencionan como un dios y otros como una entidad menor que se dedicaba a "hacer bullying" en Asgard. Gastaba bromas pesadas y, al sentirse excluido, llegaba a insultar al mismísimo Odin, el dios más importante de las leyendas escandinavas.

Por eso quizá el Universo Cinematográfico Marvel se animó a darle rienda suelta a este personaje que sí conserva ese espíritu algo travieso y siempre disconforme con el lugar que le dan. Y permitió que en las películas de Avengers y aledaños lo veamos como un outsider, hijo adoptivo de Odin y hermano de Thor a quien envidia, admira y odia al mismo tiempo.

.

En esta línea narrativa es hijo de Laufey, el rey de los gigantes de hielo, abandonado a su suerte por ser de inferior estatura en comparación al resto de su raza. Rescatado y adoptado por el rey de Asgard, guarda rencor por Thor ya que éste siempre estaría destinado al trono. Por este motivo, y por considerarse superior, Loki, también conocido como el Dios de las travesuras, decide que es él quien merece reinar y es de ahí que deriva su locura.

Tom Hiddleston, el actor perfecto para este personaje.

Su primera aparición en el MCU fue en "Thor" (2011), luego nuevamente en "The Avengers" (2012), "Thor: The Dark World" (2013), "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019). El carisma del actor que lo interpreta, Tom Hiddleston, ayudó a que este villano no tan malo tenga ahora su propia serie de Marvel. "Loki" estrena el 9 de junio en Disney Plus, y aquí es presentado como "el dios de las mentiras" que sale de la sombra de su hermano.

La serie mostrará a este antihéroe a lo largo de varios momentos en el tiempo. La última vez que lo vimos fue en "Vengadores: Endgame" quedándose con el Teseracto y desapareciendo de su tiempo de la nueva línea temporal creada en el final de esa saga. Loki acaba en un lugar desértico y es arrestado por una organización conocida como la Time Variance Agency (TVA), una agencia originaria de los cómics de Marvel que tiene la tarea de mantener bajo control todas las líneas temporales en el Multiverso.

"Me encanta la idea de que la energía caótica de Loki es algo que necesitamos. Aunque, por todo tipo de razones, no sabes si puedes confiar en él. No sabes si te va a traicionar"

Hiddleston habló de su personaje como parte de la promoción de este estreno. "Me encanta la idea de que la energía caótica de Loki es algo que necesitamos. Aunque, por todo tipo de razones, no sabes si puedes confiar en él. No sabes si te va a traicionar. No sabes por qué está haciendo lo que está haciendo. Si cambia de forma tan a menudo, ¿sabe quién es?, ¿está interesado en saberlo? Bajo todas esas máscaras es una defensa de todos modos. ¿Tiene Loki un ser auténtico? ¿Es valiente para descubrirlo? Esas ideas están presentes en la serie. Ideas de identidad, autoaceptación, autoconocimiento y su dificultad", expresó.

Mirá a Tom Hiddleston presentando a "Loki"

Por A.C.