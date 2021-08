La nueva versión de "Sex And The City", que HBO Max estrenaría a fin de año bajo el título de "And just like that", sigue con algunos cambios en plena grabación, como el ingreso oficial de la actriz Nicole Ari Parker.

Sarah Jessica Parker compartió una imagen en redes sociales junto a Kristin Davis, Cynthia Nixon y Parker, lo que confirmó los rumores: la actriz Kim Cattrall no regresará con su papel recordado de Samantha Jones.

.

La mala relación con sus compañeras de serie en los noventa habría roto el vínculo, y por lo visto ya han encontrado una sustituta para la relacionista pública más atrevida y sexual de Nueva York.

La serie explorará el viaje de estas tres mujeres desde su amistad en la treintena hasta el presente, cuando todas tienen 50 años. Además de las seis temporadas, se realizaron dos películas entre 2008 y 2010 y hubo una tercera producción que finalmente se canceló antes de que vea la luz.