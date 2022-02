@AnaliaCab

Una gran actriz para un gran personaje. Julia Garner, excelente intérprete que adquirió popularidad por su rol de Ruth Langmore en la serie "Ozark", puso todo su talento para convertirse en Anna Delvey -en verdad Anna Sorokin- una glamorosa estafadora cuya historia real es furor en Netflix.

"Inventando a Anna" tiene detrás a Shonda Rimes, creadora y productora experta de ficciones adictivas como "Scandal" o "Bridgerton". El punto de partida fue un escándalo conocido en Estados Unidos: Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana, se convierte en estrella de la alta sociedad neoyorkina, pero termina en prisión tras dejar un tendal de cheques rechazados, préstamos sin respaldo y cuantiosas deudas sin pagar.

"Inventing Anna", una atrapante historia real

La serie está basada en "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" ("Cómo engañó Anna Delvey a la alta sociedad neoyorquina"), un artículo de la New York Magazine escrito por Jessica Pressler en 2018.

Anna parece nacida y criada en la realeza. Nada indica lo contrario: tiene clase, viste con elegancia y usa las marcas más costosas del mundo, sabe de arte, es carismática y misteriosa. Cultiva ese halo de mujer inalcanzable con su perfil de heredera de un padre millonario y poderoso, al que en realidad nunca nombra. El personaje se completa con un supuesto fideicomiso al que podrá acceder al cumplir 25 años. Mientras tanto, se las ingenia para ser parte del jet set de Mahattan, un círculo de acceso casi imposible.

Viajes en yate, fiestas de lujo y ropa carísima, parte de la fachada de Anna Delvey.

Pero Anna no es Delvey sino Sorokin. Nació en pueblo pobre de Rusia y sí, sus padres se mudaron con ella a Alemania. Prácticamente es lo único real en su vida. La serie comienza con la periodista obsesionada por conseguir una entrevista con ella -que está en prisión esperando un juicio- y así vamos reconstruyendo su aventura neoyorkina.

Cócteles de alto nivel, indumentaria costosísima, fiestas con la clase alta, modelos, raperos, empresarios. El mundo de Anna Delvey es atrapante sobre todo porque sabemos que en algún momento la máscara caerá. O al menos alguien intentará que así sea: ella mantiene su rol hasta el final.

La verdadera Anna Sorokin sigue detenida por un problema de visa. Julia Garner hace un rol memorable.

Julia Garner contó sobre su acercamiento al personaje: "Cuando leí por primera vez el artículo sobre su caso no lo podía creer. Tuve la misma reacción que todo el mundo, la encontré fascinante".

Acerca de los cuestionamientos morales sobre Sorokin, analizó: "Creo que, como actriz, uno nunca debe juzgar a sus personajes. Si vienes de un lugar en el que no tienes prejuicios, tus intenciones serán más fuertes. En el caso de Anna Delvey, no creo que tengas que estar de acuerdo o en contra de ella, yo quiero que eso quede abierto para la audiencia, pero al mismo tiempo quiero humanizarla, tú puedes tomarlo o dejarlo".

A.C