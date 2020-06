Como toda gran figura, Chespirito tendrá una serie sobre su vida. La biopic de Roberto Gómez Bolaños, fallecido en noviembre de 2014, saldría al aire en 2021 y se basará en la autobiografía "Sin querer queriendo", publicada en 2006.

A propósito de este proyecto, María Antonieta de las Nieves, quien encarnaba a La Chilindrina entre muchos otros personajes, habló con "Por si las moscas" por radio Once/Diez.

"Me encantaría participar, para contar su historia", aseguró. Acerca del contenido de la serie consideró: "No creo que El Chavo tenga un secreto, la gente necesita divertirse, identificarse con los personajes. Es un clásico que ha perdurado en el tiempo; ya son tres generaciones que nos ven y seguimos recibiendo mensajes de amor".

Pero advirtió: "Me preocupa cómo van a contar la historia, espero que no cambien algunas cuestiones como para generar mayor impacto. Espero me convoquen".