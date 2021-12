@AnaliaCab

"La Casa de Papel" es uno de los fenómenos del streaming de los últimos años. Comenzó como una serie emitida por Antena 3 sólo en España, allá por 2017. Neflix le echó el ojo, y ya sabemos lo que sucedió: boom internacional. Este viernes la ficción estrena sus últimos 5 episodios, segunda parte de una quinta temporada que corrió a todo vértigo y dio certeros golpes al corazón de sus seguidores.

DiarioShow.com estuvo en la conferencia de prensa donde muchos de sus protagonistas y sus creadores hablaron de cómo viven este momento. Por supuesto, una de las voces más esperadas fue la de Alvaro Morte, quien interpreta a "El Profesor"; cabeza de la organización delictiva. "El último día fue muy bonito. Tuve la suerte de hacerlo con el mismo equipo con el que yo arranqué a grabar. Yo no podía hablar. Sufrí un minuto al despedirme de aquel personaje", recordó sobre la grabación que dio por terminado este trabajo.

Álvaro Morte, "El Profesor", emocionado con el final (Foto: Netflix)

Úrsula Corberó (Tokio) opinó sobre su final en particular que "era algo que tenía que pasar. Se veía desde el principio, y no hubiera querido otra cosa, me pareció genial". El showrunner Alex Pina por su parte recordó los inicios de las grabaciones y lo comparó con este final: "Empezamos con palitos y cañas pero confiábamos mucho en que podía salir un buen producto".

También se confirmó que este será el final -final para la banda, pero habrá varios spinoffs. El primero será el de Berlin, interpretado por Pedro Alonso, y contará los orígenes de su personaje, uno de los más queridos de " La casa de papel" que sin embargo murió tempranamente. Esta serie se estenaría en 2023.

Alonso contó sobre el último día de grabación, ya que él siguió apareciendo en la serie en forma de flashbacks: “Me levanté por la mañana y dije: 'desapego, estoy tranquilo, esto hay que cerrarlo. Me siento muy equilibrado'. Tuve que mantener una distancia emocional con las cosas”.

El actor agregó: "Me di cuenta del impacto de la serie en nuestras vidas, profesional y personal. Probablemente no nos volvamos a ver todos juntos en años. Hoy es un día que aún no he sabido muy bien cómo articular". Su colega Morte retomó la palabra y analizó que si bien todos están con nostalgia, “la serie termina cuando tenía que terminar. Es una decisión muy inteligente de frenarlo aquí. Es una forma de regalarle a los fans lo que realmente merecen”.

Jaime Lorente (Denver) también dijo lo suyo: “Sea como sea, el final a nadie le va a gustar porque a nadie le gusta que terminen las cosas. Pero lo importante es el viaje, lo que ha pasado es suficientemente fuerte” dictaminó.

El elenco también participó de une evento para fans, por internet. (Foto: Netflix)

A la vez que Najwa Nimri (Alicia Sierra) comentó: "El final me ha encantado. Me parece que era complicadísimo de solucionar este tinglado”, declaró.



¡Mirá el trailer de la última temporada de " La casa de papel"!