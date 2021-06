@AnaliaCab

Kate Winslet aquí interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local, mientras la vida se desmorona a su alrededor. Después de recibir una llamada sobre un delincuente del vecindario, Mare sigue la orden de su jefe de reabrir un caso no resuelto sobre la desaparición de una persona. Ese será el puntapié para desandar una historia dura, en que la protagonista deberá enfrentarse al lado sombrío de una comunidad cerrada y nos demuestra cómo las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

Su propia vida personal tiene muchas batallas por librar, entre ellas el padecimiento de enfermedades mentales en su familia que le revelarán mucho más de lo que hubiera imaginado. Insólitamente, aunque público y crítica se deshacen en elogios para con su trabajo, uno de los aspectos que más dio que hablar de este personaje es el hecho de que a Winslet se la ve como una mujer "real": esto es, con la edad que tiene, y su cuerpo "imperfecto": nada de 90-60-90 ni piel a la que no le pasa el tiempo.

.

La estrella de "Titanic" hace tiempo que milita activamente contra la tiranía sin sentido de la eterna juventud y delgadez que todavía aqueja a Hollywood. Ya son legendarias sus peleas con revistas y portales para que no le retocaran ni sus arruguitas ni sus presuntos kilos de más. En esta serie, discutió con el director porque en una escena de sexo sugirió disimularle electrónicamente su "pancita". "Ni te atrevas" le dijo Kate, tal como ella misma contó en una entrevista con The New York Times.

Kate Winslet en "Mare of Easttown".

"Interpreté a Mare como la mujer de mediana edad que soy, cumpliré 46 en octubre. Supongo que la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho porque claramente no hay filtros. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y una cara que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos un poco hambrientos de eso", manifestó.

"Interpreté a Mare como la mujer de mediana edad que soy, cumpliré 46 en octubre. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y una cara sinónimos de su edad"

También contó que pidió que rehagan sus fotos promocionales. "Chicos, sé las líneas de expresión que tengo al lado de mi ojo, pónganlas otra vez" solicitó. Hasta se dio cuenta que su piel se veía demasiado luminosa por tratarse de una miniserie realista, a ratos descarnada, donde su personaje no era precisamente una mujer preocupada por su aspecto. Así de comprometida es Winslet con su trabajo.

Si bien la idea original era que "Mare of Easttown" fuera una serie "limitada", su éxito podría lograr una segunda temporada. "Ha sido un personaje maravilloso. Hay algo adictivo en Mare porque es terrible, adorable, brillante, real. Me encanta interpretarla, la extraño" admitió la actriz.