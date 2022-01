@AnaliaCab

Por lo general la ficción -salvo en géneros como el terror o el thriller- nos ofrece villanos que podrían ser redimidos. Siempre hay un atisbo de moralidad, algún recurso que brinda la esperanza de terminar con las fechorías del antagonista que le complica la vida a los héroes.

Pero en John Kreese no parece haber nada de eso. El desalmado sensei de Cobra Kai que apareció por primera vez en "The Karate Kid" (1984) retornó 30 años después para ponerle más pimienta a la vida de sus viejos torturados, Danny Larusso y Johnny Lawrence.

En la temporada anterior, Kreese se dedicó a tomar por la fuerza el dojo Cobra Kai, reinaugurado por su campeón, que luego de enfrentarse fuerte con Danny empezaba a dar muestras de "cierto" afloje en su guerra adolescente, motivado por la relación paternal que entabló con Miguel y la promesa de un amor con la madre de su joven vecino.

Johnny, Kreese y Larusso, condenados a ser rivales.

Kreese intentó, por momentos con éxito, volver a envenenar la mente de su antiguo alumno. Sin embargo, primó la cordura en Johnny, y todo terminó con una batalla cruenta entre los chicos que quedaron a ambos lados de la grieta karateca: Kreese se adueñó de Cobra Kai -y sus acólitos más violentos-, Johnny fundó Colmillo de águila con algunos que lo siguieron, mientras Larusso con su Miyagi-Do sufrió la mayor parte de los daños físicos y emocionales para su familia.

Esta cuarta temporada encuentra a los viejos antagonistas unidos, en pos de vencer al enemigo común en el próximo torneo de Karate sub 18 All Valley. Con recelo por tantos años de rivalidad y rencores, los hará fuertes la figura contra la que luchan.

John Kreese también tiene nuevo - viejo aliado: Terry Silver (Thomas Ian Griffith) quien le debe la vida desde su época juntos en Vietnam. Kreese lo manipulará hasta convencerlo que deje su cómoda vida de millonario para meterse nuevamente en el barro y destruir a un grupo de adolescentes junto a sus sensei.

En esta temporada reaparece Terry Silver, un aliado poco fiable para Kreese.

Es que Kreese parece no haber vuelto nunca de la guerra. Su vida se mueve según la lógica de la trinchera y el enemigo; contra el que todo es a matar y morir. No mide consecuencias, no tiene piedad ni empatía y está seguro de que sólo a través del dolor se logra salir adelante. Ser el ganador, sea como sea. "Atacar primero" es para él mucho más que un slogan.

Durante una entrevista para Entertainment Weekly, Martin Kove explicó que solo estaba interesado en continuar la historia de John Kreese si iba a ser alguien multifacético. "Esto es lo que me convenció de firmar porque no quería interpretar a otro chico malo. Su plan de llevarlo de arriba abajo emocionalmente me interesó mucho" señaló.

"Me gusta adentrarme en las profundidades de la humanidad y representar esos momentos emocionales", dijo el actor sobre lo que lo convenció a formar parte de " Cobra Kai".

A.C