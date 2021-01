@AnaliaCab

Desde fines de diciembre está disponible en Netflix la última parte de "Vikings", luego de haber sido emitida también por Fox Premium. Dicho esto, y tras la correspondiente alerta de spoilers para algún rezagado, el final del "villano" de esta celebrada producción de History Channel no dejó indiferente a los fans.

Ya era sabido que Ivar, "el deshuesado" moriría dado que la serie está basada en muchos vikingos célebres que realmente existieron, por supuesto con aditamentos de ficción que mantuvieron el interés sobre la vida de estos aventureros nórdicos, tan salvajes como atractivos en su cultura. Fueron seis temporadas, la última de ellas con cierto aire a agotamiento tras la muerte de la estrella absoluta, Ragnar Lothbrok, en la cuarta entrega. De sus cinco hijos, incluido el mayor y popular, Bjorn "Brazo de hierro", Ivar fue el menor.

Nacido con una malformación ósea, que le dio huesos tan débiles que se quebraban fácilmente y le impidieron caminar, creció con odio y ambiciones desmedidas.

Pasaron muchos años para que Ragnar aceptara al tullido de sus retoños, tras demostrar éste su enorme inteligencia y capacidad de planear estrategias de batalla. Luego de la ejecución del patriarca, Ivar decidió que su leyenda sería aún mayor. Junto a sus hermanos vengó a su padre pero el gusto a sangre jamás se iría de su boca.

Impotente sexualmente, engañado por la única mujer que amó, la ira de Ivar lo llevó por caminos oscuros durante toda su vida. Asesinó a uno de sus hermanos, libró batallas campales contra otros dos de ellos y forjó alianzas con antiguos enemigos en pos de sus planes de expansión personal.

Ivar, "el deshuesado"

Ivar concluyó sus días convencido de ser un dios. Si bien la muerte real de este guerrero implacable no está clara en los libros de historia, en la ficción se resolvió con un inédito acto de humanidad. Durante el enfrentamiento final con el rey Alfred de Wessex, Ivar trata de mantenerse al margen porque sus huesos están cada vez más débiles. Pero al ver que su hermano Hvitserk está agotado y herido, decide lanzarse a protegerlo.

Alex Hogh Andersen: “Me gusta su mentalidad ambiciosa, que sea tan fuerte. No hay mucha gente que pueda lograr las cosas que él logró a pesar de su enfermedad”.

Sin embargo, en su éxtasis místico, es asesinado de una manera algo tonta por uno de los soldados sajones. Alex Hogh Andersen dijo en una entrevista reciente lo que le gusta de este rol. "Hay muchas cosas que no me gustan de él, pero hay muchas otras que sí. Su mentalidad ambiciosa, que sea tan fuerte mentalmente. No hay mucha gente que pueda lograr las cosas que él logró a pesar de su enfermedad. Me quito el sombrero ante eso". Y aseguró estar satisfecho con el final de su personaje: "Fue algo tácito, sabíamos que iba a morir. Todo esto de tener miedo al final, y de ser apuñalado por un soldado joven, al azar e inocente, realmente, lo amé".

Por A.C.